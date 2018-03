Ontregelen is het handelsmerk van rapper 6ix9ine

Opnieuw slaagt een popster erin om van afstotelijkheid zijn attractie te maken. Na shockrockers als GG Allin en Marilyn Manson in het verleden, is het nu de New Yorkse rapper 6ix9ine die mede dankzij zijn aanstootgevende voorkomen belangstelling trekt. Hoe 6ix9ine, oftewel Daniel Hernandez uit Brooklyn, er ooit uitzag, is nauwelijks nog te onderscheiden. Het uiterlijk van de 21-jarige gaat schuil achter slordige tatoeages van het getal 69 op zijn voorhoofd, vingers, armen en in zijn nek. Hij heeft een regenboogkleurige haardos en regenboogkleurige tanden (dankzij een ‘grill’, een metalen voorzetstuk). Tijdens het rappen kijkt 6ix9ine zo gemeen mogelijk en trekt hij zijn lippen op als een pitbull.

YouTube-hit

Eigenlijk had Daniel Hernandez niet de ambitie om rapper te worden. Afgelopen zomer werd hij toevallig opgepikt door modebewust publiek dat zijn foto op Instagram zag. Zijn dealersverleden, Mexicaans-Puertoricaanse achtergrond en ‘gang’-vrienden gaven hem een aantrekkelijk imago voor een loopbaan in rap. Dankzij contacten met producer Pi’erre Bourne, kon 6ix9ine (spreek uit ‘sixnine’) het nummer ‘Gummo’ opnemen, dat binnen een maand 28 miljoen keer werd bekeken op YouTube.

Zo begon de rap-carrière van 6ix9ine pas afgelopen november, maar nu al staat hij hoog in de Nederlandse en Amerikaanse hitlijsten met zijn net verschenen album Day69. Niet alleen zijn uiterlijk, ook zijn rapstijl blijken uitdagend. Ritmisch krijsend vuurt 6ix9ine zijn naargeestige levensvisie op de luisteraar af. ‘Dick’, ‘niggaz’ en ‘bitch’ zijn de meest voorkomende termen, in nummers als ‘Keke’ en ‘Rondo’.

Tussendoor imiteert hij het geluid van inslaande kogels (‘poppoppop’), en gierende banden. De instrumentaties van de nummers voldoen aan de nu populaire stijl van de trap, gekleurd door monotone dreiging en schrille geluidseffecten.

Stem als een sirene

Maar hoe afschrikwekkend ook, net als in het geval van Eminem, die aan het begin van zijn carrière ook wist hoe je de gemoederen moest ophitsen, lukt het 6ix9ine om afschuw te transformeren tot een primitief en explosief soort opwinding. In zijn eerste single ‘Gummo’, bijvoorbeeld, heeft zijn geschreeuw het effect van een aandacht vragende sirene.

Als Hernandez in april niet is geslaagd voor scheikunde, kan hij alsnog in de gevangenis komen

Gezien zijn eigen achtergrond, is de roep om aandacht niet verbazend. Nadat zijn vader was vermoord toen hij vijftien was, verdiende Hernandez als drugsdealer een inkomen voor het gezin. De plastic zakken vol marihuana die hij als handelswaar heeft uitgestald op een motorkap, in de clip van ‘Gummo’, verwijzen ernaar. Ook laat hij zich omringen door een menigte jongemannen met dezelfde kenmerken als hijzelf: rode bandana’s en betatoëerde gezichten, alsof hij duidelijk wil maken dat er meer zijn zoals hij. Voor een yuppie-villa in Brooklyn, staan ze - kansarm maar vindingrijk en met genoeg mankracht om de gevestigde orde te ontregelen.

Heroïne

Ontregelen is 6ix9ine’s handelsmerk. Als tiener zat hij vast voor het verkopen van heroïne en in 2015 werd hij aangeklaagd wegens seks met een minderjarig meisje, hij gaf toe, waarna hij een proeftijd kreeg. Gedurende deze proeftijd moet hij alsnog zijn middelbare schoolexamen halen. Als Hernandez in april niet is geslaagd voor scheikunde, kan hij alsnog in de gevangenis komen.

Ondanks de provocaties en vergrijpen, heeft 6ix9ine met zijn nummers en video’s een positieve boodschap; hij wil pesten op school en internet aan de orde stellen. Vooralsnog wordt die bedoeling amorf verwoord, maar zijn voordracht heeft de lading van buskruit.