Noorse minister van Justitie treedt af

De Noorse minister van Justitie Sylvi Listhaug is afgetreden nadat ze in opspraak was geraakt, meldt persbureau Reuters. Listaug beschuldigde oppositiepartij de Arbeidspartij ervan dat zij de rechten van terroristen belangrijker vindt dan nationale veiligheid van Noorwegen. Nu Listhaug is afgetreden, lijkt een kabinetscrisis afgewend.

Listhaug, lid van de rechts-populistische Vooruitgangspartij, deed haar uitspraken naar aanleiding van een debat in het parlement over een wet waardoor de staat paspoorten kan innemen van Noren die verdacht worden van terrorisme of lidmaatschap van buitenlandse terroristische organisaties. De Arbeidspartij stemde tegen de wet, waarna de minister de partij ervan beschuldigde te mild te zijn voor terreurverdachten.

Terrorisme

Listhaug bood vorige week haar excuses aan voor de uitspraak, maar de oppositiepartijen vonden haar excuus niet oprecht en dienden een motie van wantrouwen in. Het kabinet zou dinsdag stemmen over de motie. Terrorisme is een gevoelig onderwerp binnen de Arbeidspartij, na de aanslag van Anders Breivik in 2011 op een zomerkamp van de jeugdafdeling van de partij.

In vorige kabinetten was Listhaug minister van Immigratie en Integratie en minister van Landbouw en Voedsel.