Nog een vrouw wil onder zwijgcontract met Trump uit

Een voormalig Playboy-model dat beweert een relatie met Donald Trump te hebben gehad wil onder een contract uit dat haar gebiedt te zwijgen over de affaire. De vrouw, Karen McDougal, zegt tussen 2006 en 2007 tien maanden een relatie te hebben gehad met de latere president, zo bericht The New York Times. McDougal klaagt het bedrijf met wie ze het contract sloot aan.

McDougal is de tweede vrouw die probeert onder een zwijgcontract uit te komen. Eerder zei pornoactrice Stormy Daniels dat ze 130.000 dollar had ontvangen om haar mond te houden over haar escapades met Trump. McDougal kreeg 150.000 dollar. Beide vrouwen stellen dat de contracten uit 2016 ongeldig zijn, omdat Trump ze niet zelf heeft ondertekend. McDougal zegt bovendien misleid te zijn over de aard van de juridische deal.

Overspel

Zowel McDougal als Daniels claimt dat zij een verhouding had met Trump terwijl hij al getrouwd was met Melania, zijn huidige echtgenote. Donald en Melania verloofden in 2004 en traden in januari 2005 in het huwelijk. Een jaar later werd hun zoon Barron geboren.

De aanklacht van McDougal komt enkele dagen voordat een interview met Stormy Daniels bij 60 Minutes wordt uitgezonden. De pornoactrice vertelt daarin over haar ervaringen met Trump en over pogingen van Trumps advocaat om haar het zwijgen op te leggen.

President Trump heeft nog niet publiekelijk op de aantijgingen gereageerd. Wel heeft hij Daniels aangeklaagd voor 20 miljoen dollar voor het verbreken van het zwijgcontract.