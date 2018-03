‘Nobelprijs’ wiskunde voor Canadees Robert Langlands

De Abelprijs is dit jaar toegekend aan de Canadese wiskundige Robert Langlands (Institute for Advanced Study, Princeton). De 81-jarige wetenschapper krijgt deze ‘Nobelprijs voor wiskunde’, een bedrag van zes miljoen Noorse kronen (ongeveer 625.000 euro), voor zijn werk dat leidde tot het zogeheten Langlandsprogramma. Dat programma omvat wiskundige theorieën waarin Langlands bruggen sloeg tussen takken van de wiskunde die ogenschijnlijk lichtjaren van elkaar vandaan stonden.

De Abelprijswinnaar werd vandaag bekendgemaakt door Ole Sejersted, de president van de Noorse Academie van Wetenschappen en Letteren. Via een livestream was de bekendmaking op internet te volgen. Op 22 mei zal Langlands de Abelprijs tijdens een feestelijke ceremonie in Oslo in ontvangst nemen.

De Abelprijs wordt sinds 2003 jaarlijks uitgereikt door de Noorse Academie van Wetenschappen en Letteren aan één of twee wiskundigen die tot de absolute top behoren. Beroemde winnaars van de laatste jaren zijn Andrew Wiles (2016), John Nash (2015) en Pierre Deligne (2013). De prijs is vernoemd naar Niels Henrik Abel (1802-1829), de Noorse wiskundige die in zijn korte leven pionierde in de groepentheorie.

De Noorse wiskundige Sophus Lie stelde al aan het eind van de negentiende eeuw voor om een Abelprijs in te stellen, toen hij hoorde dat Alfred Nobel een onderscheiding voor vele wetenschappen wilde creëren en daarbij wiskunde achterwege liet. Door de ontbinding van de unie tussen Noorwegen en Zweden in 1905 kwam daar toen niets van terecht.

Dit bericht wordt later aangevuld