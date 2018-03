Modemerk SuperTrash vraagt faillissement aan

Modebedrijf SuperTrash heeft dinsdag faillissement aangevraagd. Dit heeft modeontwerpster Olcay Gulsen, die het bedrijf tot voor kort leidde, dinsdag bij RTL Boulevard bekendgemaakt. Het modemerk moest in 2017 al enkele winkels sluiten, waaronder in Amsterdam en Haarlem. Bij het bedrijf zijn zo’n 150 werknemers in dienst.

In februari maakte Gulsen bekend na twaalf jaar de dagelijkse leiding van SuperTrash over te dragen, omdat ze zich wilde richten op televisiewerk. Bij RTL Boulevard zei de ontwerpster dinsdag dat ze niet meer “de juiste persoon was om het bedrijf te leiden”.

“Ik vind het heel pijnlijk, het is mijn levenswerk. Ik wist wel dat het slecht ging, maar toen ik vier weken geleden het stokje overgaf had ik niet verwacht dat het binnen een paar weken beklonken zou zijn. Het is een zwarte dag.”

EK-jurkje

SuperTrash werd onder meer bekend door extravagante modeshows en het blad dat het merk maandelijks uitgaf, met Gulsen als model op de voorpagina. Ook ontwierp het merk in 2012 een EK-jurkje, dat verkocht werd bij Albert Heijn. Het label had onder meer winkels in Londen en New York.

Het is nog niet duidelijk of SuperTrash een doorstart gaat maken. Gulsen heeft woensdag een gesprek met de curator.