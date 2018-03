Minstens 35 doden bij aanslag markt Damascus

Bij een raketaanval op een markt in de Syrische hoofdstad Damascus zijn minstens 35 mensen omgekomen. Zeker vijftien personen raakten gewond, meldt persbureau AP. Het projectiel kwam terecht op de drukbezochte Kashkoulmarkt, gelegen in de buurt van de onrustige regio Oost-Ghouta. Persbureau AFP meldt dat de explosie plaatsvond nabij een controlepost van het Syrische leger.

Volgens de Syrische staatsmedia is de aanslag uitgevoerd door “terroristische groeperingen”. Het is de meest dodelijke aanslag in de Syrische hoofdstad in maanden. Het rebellenbolwerk Oost-Ghouta ligt al wekenlang onder vuur van het Syrische leger, dat daarbij wordt ondersteund door Russische gevechtsvliegtuigen.

Gebied ontvlucht

In de afgelopen weken kwamen minstens 1.500 mensen om in de voorstad, 80 duizend van de 400 duizend inwoners hebben Oost-Ghouta ontvlucht. De VN-Veiligheidsraad heeft meerdere malen opgeroepen tot een staakt-het-vuren, maar de gevechten zijn nog altijd gaande.

Door de bombardementen hebben hulpdiensten geen toegang tot het gebied, waardoor er een tekort aan medicijnen, eten en drinken is ontstaan. Eerder deze maand trok een VN-hulpkonvooi zich binnen een dag terug. Het Rode Kruis bevond het gebied te onveilig voor de hulpverleners.