Laatste mannelijke witte noordelijke neushoorn is dood

Sudan, ook wel ‘The Last Male standing’ genoemd, is voorgoed gaan liggen. De laatste mannelijke witte noordelijke neushoorn is dinsdag in een natuurreservaat in Noord-Kenia met een injectie gedood. Hij was de afgelopen dagen zodanig verzwakt dat hij niet meer kon opstaan. Sudan bereikte de uitzonderlijk hoge leeftijd van 45 jaar.

Er zijn nu nog twee vrouwtjes van zijn soort over, in hetzelfde reservaat Ol Pejeta in Kenia, maar deze zijn door verzwakking niet in staat als draagmoeders op te treden. Door in-vitrofertilisatie (ivf) hopen wetenschappers met in verscheidene laboratoria in de wereld opgeslagen eicellen en sperma alsnog een bruikbaar embryo te kweken om in een zwarte neushoorn in te brengen.

Geboren in wat nu Zuid-Soedan heet, werd Sudan in zijn eerste levensjaar gevangen en overgebracht naar de Dvur Králové, een dierentuin in het voormalige Tsjechoslowakije. Toen waren er nog zo’n tweeduizend noordelijke witte rinocerossen in de wereld.

Grazen op de savanne

In 2010 werd Sudan weer terug naar Afrika gevlogen, in de hoop dat de vrije natuur van Ol Pejeta hem zou aanzetten tot voortplanting. Hoewel hij het overgrote deel van zijn leven in een dierentuin groentes at, kende hij direct zijn weg op de Afrikaanse savanne en wist hoe te grazen. Maar het instinct om zich voort te planten was verdwenen.

Er leefde toen al geen enkele soortgenoot meer in de vrije natuur en nog slechts een paar in dierentuinen. Nu leven alleen nog de twee vrouwtjes, de 27 jaar oude Najin en de 17 jaar oude Fatu.

Duizenden bezoekers trokken ieder jaar naar Ol Pejeta op een soort bedevaart om de Last Male Standing te zien en aan te raken. Door de aanraking kregen zij, zo vertelde menig bezoeker, spiritueel contact met Sudan die bij de bezoeker aandrong zijn soort te redden. Sudan had permanent bewakers bij zich evenals een kleine militaire eenheid om hem te beschermen tegen stropers. Ook werd hij op de dating site Tinder gezet. De eigenaren van het privé-reservaat Ol Pejeta maakten van Sudan een icoon van het uitsterven van zijn soort en bouwde de attractie uit tot een speciale tour langs andere bedreigde diersoorten, zoals de Grévyzebra, hartebeesten en chimpansees.

De hoofdattractie bleef echter Sudan. De vloek op zijn leven was dat zijn diersoort leefde in door oorlog getroffen landen als Zuid-Soedan, Tsjaad en Congo. Direct na zijn overlijden gisteren werden de ballen van Sudan afgesneden voor wetenschappelijke doeleinden. Hij wordt begraven om later zijn karkas weer op te graven om op te zeten.