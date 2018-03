‘Korps Mariniers slinkt door verhuizing naar Vlissingen’

Een op de tien mariniers dreigt te stoppen vanwege een verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen. Dat meldt de Volkskrant dinsdag.

Uit cijfers in handen van de krant blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar 73 mariniers zijn vertrokken. Als die leegloop doorzet, zou het huidige aantal van drieduizend mariniers met 10 procent afnemen. In heel 2017 zouden in totaal 93 mariniers om andere redenen dan pensioen zijn vertrokken. Het ministerie van Defensie kon die cijfers dinsdag niet bevestigen.

De mariniers zouden de verhuizing naar Zeeland niet zien zitten omdat ze bang zijn dat hun partner er geen baan kan vinden. Bovendien vrezen ze dat een koophuis in Zeeland niet meer kan worden verkocht.

Werk

De mariniers verhuizen volgens Defensie omdat de Van Braam Houckgeestkazerne te klein is. Bronnen melden aan de Volkskrant dat een uitbreiding van het complex in Doorn ook mogelijk was geweest. Voormalig minister van Defensie Hans Hillen (CDA) zou de kazerne hebben verplaatst om de werkgelegenheid in Zeeland een zetje te geven.

Minister-president Rutte noemde de leegloop van mariniers in het programma Goedemorgen Nederland “zorgelijk”. Volgens Rutte wordt de zaak uitgezocht en zit Defensie er bovenop.