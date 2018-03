Kabinet gaat leasefiets aantrekkelijker maken

Het kabinet wil meer forenzen op de fiets te krijgen door het leasen van een fiets aantrekkelijker te maken. In 2020 moeten er nieuwe, simpelere belastingregels voor fietsen van de zaak ingaan, heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) maandag geschreven aan de Tweede Kamer.

Op dit moment zijn de fiscale regels voor mensen die een fiets leasen nog behoorlijk ingewikkeld. Zij moeten, net als werknemers met een auto van de zaak, via een bijtelling belasting betalen over privégebruik van hun fiets. Maar waar de bijtelling bij automobilisten simpel te berekenen is, moeten fietsers precies bijhouden hoeveel kilometer ze in hun eigen tijd fietsen. Daar moeten ze onderhoudskosten, verzekeringen en reparaties weer van aftrekken.

Het kabinet is van plan dat te veranderen. Het is de bedoeling dat de belastingregels voor leasefietsen uiteindelijk net zo eenvoudig worden als die voor leaseauto’s. Hoe de nieuwe regeling er precies gaat uitzien, is nog niet bekend. Financiën gaat in overleg met de fietsbranche, waarna de fiscale regels uiterlijk 1 januari 2020 van kracht moeten worden. Het is de bedoeling dat het door regeling ook makkelijker wordt tegelijkertijd een leaseauto en een leasefiets te bezitten.

‘Goed voor het milieu’

Snel wil dat meer werknemers fietsen gaan leasen omdat het “gezond en goed voor het milieu is en files vermindert”. Nu maken in Nederland ruim 700.000 mensen privé gebruik van hun leaseauto, terwijl het aantal leasefietsers “zeer beperkt” is. Hoeveel het er precies zijn, weet het ministerie van Financiën niet.

Brancheorganisaties als ANWB, Bovag en de Fietsersbond zijn blij met de plannen van Snel. “Het gebruik van de fiets is niet alleen belangrijk om de groeiende bereikbaarheidsproblemen aan te pakken, maar draagt het ook bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot, verbeteren van de luchtkwaliteit en de volksgezondheid”, schrijven zij. De organisaties hopen op een bijtelling van 4 procent, evenveel als die voor een elektrische auto. Ze denken dat dit de schatkist 6 miljoen per jaar zou opleveren.