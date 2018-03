Johnas van Lammeren beste raadslid van Nederland

In een bizarre ontknoping is Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren in Amsterdam dinsdagavond verkozen tot beste raadslid van Nederland. Het Rotterdamse raadslid Nourdin el Ouali van de islamitisch geïnspireerde partij Nida kreeg veel meer publieksstemmen, maar het oordeel van de vakjury was doorslaggevend.

De verkiezing van campagnebureau BKB, de Volkskrant, omroep WNL en het Periklesinstituut was zondag rond middernacht stilgelegd na een sabotage-actie van weblog GeenStijl. Het weblog wilde voorkomen dat El Ouali werd verkozen en riep mensen op om massaal in plaats van hem op finalist Rick Brink uit Hardenberg (CDA) te stemmen.

Dinsdagavond werden de ‘lijnen weer geopend’ en konden mensen opnieuw online stemmen op hun favoriete raadslid. De vakjury had besloten om een kwart van de oorspronkelijke stemmen mee te tellen, plus de nieuwe stemmen. Het oordeel van de vakjury en de stemmen telden ieder voor 50 procent. De criteria waren effectiviteit, communicatie en integriteit.

Van Lammeren kreeg dinsdagavond alsnog 620 stemmen, tegenover 3.496 stemmen voor El Ouali – die in totaal bijna 20.000 stemmen kreeg. De vierde finalist naast Brink was Willemien Treurniet uit Middelburg (ChristenUnie).

‘Strategische geslepenheid’

Van Lammeren (45) zit sinds 2010 voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad en vormt een eenmansfractie. De vakjury roemde hem om zijn ‘strategische geslepenheid’. „Als raadslid verkoopt hij zijn huid ontzettend duur”, zei jurylid John Bijl. „Hij werkt planmatig, zoekt slim de ruimtes in het akkoord en schuwt een verrassingsactie niet”, staat in het juryrapport.

Van Lammeren is niet alleen een man van ideeën, maar brengt ze ook in de praktijk, volgens de jury. Zo pleitte hij in Amsterdam met succes voor invoering van een ‘ja-ja sticker’ om ongeadresseerd reclamedrukwerk te kunnen ontvangen, een oplaatverbod voor ballonnen en voor inperking van vuurwerk.

IS-tweet

Rotterdammer El Ouali (36), lijsttrekker van het islamitisch geïnspireerde Nida, werd door de jury geroemd als een „een redenaar van hoge klasse” die scherpe argumenten vaak „wonderschoon” brengt. Hij kwam vorige week in het nieuws rond de breuk in het lokale Links Verbond. El Ouali bleef achter een „provocerende tweet” staan, waarin hij Israël met IS vergeleek. Het was voor GroenLinks en de PvdA reden om de lokale samenwerking met Nida op te zeggen.

Tijdens de radio-uitzending van de verkiezing voor het beste raadslid van Nederland was er dinsdagavond nog enige wrijving tussen de finalisten over de IS-tweet. El Ouali herhaalde dat de tweet uit 2014 over meningsvrijheid ging, in de toenmalige context van de Gaza-oorlog en de schorsing van een justitieambtenaar die IS een „vooropgezet plan van zionisten” noemde. Hij zei dat in de Gaza-oorlog destijds „500 kinderen weggebombardeerd” waren door Israël.

Zijn Amsterdamse tegenkandidaat Van Lammeren keurde de inhoud van de tweet af en zei: „Leedvergelijking, ik hou er niet zo van.” Het leidde tot irritatie bij El Ouali: „Mij willen censureren, daar pas ik voor.” De aanhang van Nida in het publiek begon te morren over de discussie.

In zijn slotwoord zei El Ouali dat hij hoopte dat de IS-tweet niet het beeld zou zijn dat zou blijven hangen. Van Lammeren zei direct na zijn overwinning: ,,Morgen behalen we drie zetels en daarmee houden we de VVD buiten de coalitie!’’