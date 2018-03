In top omroepen verdienen mannen nog steeds meer

In de top van de Nederlandse publieke omroepen verdienen mannen beter dan vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Mannelijke omroepmedewerkers in de hogere cao-schalen krijgen gemiddeld 5 tot 6 procent beter betaald dan hun vrouwelijke collega’s. Het verschil tussen mannen en vrouwen is vermoedelijk nog groter; het onderzoek gaat niet over de – statistisch te kleine groep – allerhoogste cao-schaal. Tien van de elf omroepen (inclusief aspiranten) hebben bovendien een mannelijke bestuursvoorzitter; alleen KRO-NCRV heeft een topvrouw (ad interim). Ook buiten beschouwing bleven freelance ‘toppresentatoren’ die vallen binnen het zogenoemde Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO). Uit correspondentie van de NPO blijkt dat die zeven mannen en één vrouw meer verdienen dan 140.000 euro.

Uit het onderzoek, dat in november werd gedaan maar nu pas naar buiten is gebracht, blijkt dat vrouwen in de overige onderzochte, lagere, salarisklassen wel gelijk of zelfs (enkele procenten) meer verdienen dan mannen. Zo scoren de publieke omroepen op het gebied van genderneutrale beloningen alsnog bovengemiddeld, stelt de NPO. Bij de overheid is het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen 5 procent, in het bedrijfsleven 7 procent. De omroepen zelf gaan over de beloning van hun medewerkers. Dat is geen taak van de NPO.

Het valt op dat het onderzoek slechts driekwart van het personeel betreft en grootverdieners niet meetelt. Niet alle omroepen hebben informatie aangeleverd om privacyredenen. De aanleiding voor het onderzoek was juist de ophef bij de BBC over topsalarissen. De Britse omroep moest vorig jaar van de politiek de salarissen van topverdieners openbaren. Daaruit bleek dat mannen bij de BBC voor hetzelfde werk veel meer loon kregen dan vrouwen; een derde van de lijst bestond uit vrouwen.

Loonsverhoging van 33 procent

BBC’s China-correspondent Carrie Gracie, die in tegenstelling tot mannelijke collega’s in dezelfde functie niet op de lijst topverdieners stond, legde publiekelijk haar functie neer. Zij kreeg van haar bazen een loonsverhoging van 33 procent aangeboden, maar zou nog steeds niet zo veel verdienen als haar mannelijke collega’s.

Na de ophef in het VK volgden Kamervragen in Nederland over de gelijkheid van beloning bij de Hilversumse publieke omroepen. Omdat toenmalig staatssecretaris Dekker (Media, VVD) niet „met volledige zekerheid” kon zeggen dat er geen sprake is van ongelijke beloning, liet de NPO zelf onderzoek doen.

Volgens de onderzoekers zijn medewerkers in de hoogste salarisklasse niet meegeteld omdat die groep te klein is om er uitspraken over te doen. Uit een inventarisatie van NRC bleek vorig jaar dat zeker vijftien bestuurders en twintig presentatoren bij de publieke omroep meer verdienen dan een minister (180.000 euro per jaar).

De NPO stelt dat er nog „veel werk aan de winkel is”. Het streven is „om zowel de ongelijkheid in beloning als de ongelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle salarisklassen tot nul terug te dringen”.