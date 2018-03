Google gaat zoekresultaten nieuwssites voorrang geven

Google gaat binnenkort zoekresultaten van „betrouwbare nieuwspartners” voorrang geven in zijn zoekmachine en op YouTube. Zo wil het internetbedrijf onder meer de verspreiding van desinformatie tegengaan in tijden van verkiezingen of bij breaking news.

De maatregel is een van de onderdelen van het nieuwe Google News Initiative (GNI) dat het bedrijf dinsdagmiddag in New York heeft aangekondigd. Vorige week meldde persbureau Bloomberg al onderdelen van het GNI. Het initiatief moet wereldwijd digitale journalistiek ondersteunen en bestaat uit technische hulp, trainingen en subsidies voor innovatieve projecten van kranten, omroepen en andere nieuwsorganisaties.

Google heeft daarvoor 300 miljoen dollar (244 miljoen euro) uitgetrokken voor een periode van drie jaar. Ter vergelijking: moederbedrijf Alphabet van Google boekte in 2017 een omzet van 110 miljard dollar. GNI is een vervolg op het Europese Digital News Initiative dat sinds 2015 circa 150 miljoen dollar subsidie heeft verdeeld. NRC was een van de acht partners bij de oprichting, naast onder meer de Financial Times, The Guardian, El País en Die Zeit.

Het bedrijf steunt de nieuwsindustrie niet alleen uit liefdadigheid of als marketing, omdat tech-bedrijven onder vuur liggen vanwege de verspreiding van nepnieuws en het verslavende karakter van bijvoorbeeld sociale media. Google heeft een bedrijfseconomisch belang bij grootschalig gebruik van internet. Elke klik, elke zoekopdracht, elke afgespeelde video op YouTube, levert het bedrijf waardevolle informatie op. Bijvoorbeeld om zijn zoekmachine te verbeteren, zelf reclame te verkopen en zijn advertentietechnologie aan derden aan te bieden. In 2017 betaalde het bedrijf zijn nieuwspartners naar eigen zeggen 12,6 miljard dollar voor onder meer zijn advertentiediensten op sites van derden.

Betaalmuur

Een onderdeel van het nieuwe GNI is de dienst ‘Subscribe with Google’. Het Amerikaanse bedrijf wil op termijn nieuwssites een kant-en-klare ‘betaalmuur’ aanbieden. Bezoekers van een nieuwssite met betaalde toegang, zouden snel en eenvoudig een abonnement moeten kunnen afsluiten via de Google-dienst. Hoeveel commissie het bedrijf daarbij rekent is nog niet bekend.

Op basis van onder meer de zoekgeschiedenis van een gebruiker en de data die Google’s advertentiesysteem DoubleClick (legaal) heeft verzameld, wil Google ook de kans gaan bepalen hoe waarschijnlijk het is dat een gebruiker abonnee wordt. Zo’n potentiële abonnee zou een nieuwssite dan een aantrekkelijk aanbod kunnen doen. Net als de straatverkopers van krantenabonnementen in het winkelcentrum. Google’s flexibele betaalmuur is nog in ontwikkeling.

Hongkong in VR

GNI bestaat verder uit software waarmee nieuwssites meer te weten kunnen komen van hun bezoekers en zo hun diensten beter kunnen afstemmen op bezoekers. Het biedt de dienst ‘Outline’ aan, waarmee journalisten een veilige internetverbinding op kunnen zetten. Er is een Amerikaans initiatief om jongeren meer mediawijsheid te leren, en een ‘Dinsinfo Lab’ om fake news te bestrijden.

In de aankondiging van dinsdag verwijst Google naar drie projecten waarbij het bedrijf al nieuwsorganisaties steunt. Het dagblad St. Louis Post-Dispatch gebruikte Google’s software om het onlinebezoek te analyseren, het verbeterde de servicepagina’s en zag zo het aantal digitale abonnementen in een maand verdrievoudigen.

Met software helpt Google de lokale dagbladen van het Amerikaanse mediaconcern Hearst om de drieduizend nieuwsberichten die zij per dag maken te sorteren en te categoriseren. Met nieuwsberichten die zijn verrijkt met (meta-)informatie kan een uitgever onder meer gespecialiseerde nieuwsbrieven verkopen.

En Google werkt samen met dagblad South China Morning Post. Met de software van Google Earth brengen zij samen de geschiedenis van Hongkong in beeld. Via virtual reality.