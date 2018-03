Geestverwant Mohammed bin Salman bezoekt Trump

Geen van beiden staat bekend om zijn grote diplomatieke vaardigheden. Daarom kijkt de rest van de wereld met een mengeling van nieuwsgierigheid en bezorgdheid naar de ontmoeting, deze dinsdag, in het Witte Huis tussen president Trump en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman.

Beiden schuwen krasse uitspraken niet en beiden hebben de neiging lieden die zich tegen hun plannen keren uit de weg te bulldozeren. Ex-minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en talrijke prinsen in Saoedi-Arabië kunnen daarover meepraten.

MbS, zoals de kroonprins meestal kortweg wordt genoemd, gaf vorige week zijn visitekaartje af door tijdens een gesprek met het programma 60 minutes van CBS de opperste Iraanse leider ayatollah Khamenei te vergelijken met Adolf Hitler.

Ook liet MbS alvast weten dat als het nucleaire akkoord van de internationale gemeenschap met Iran zou komen te vervallen en Iran zijn eigen nucleaire programma zou hervatten, Saoedi-Arabië mogelijk een eigen kernbom zal ontwikkelen. „Als Iran een atoombom zou ontwikkelen, zullen we zonder twijfel zo snel mogelijk volgen”, zei hij. Het nucleaire akkoord met Iran staat op losse schroeven nu Trump Tillerson door Mike Pompeo heeft vervangen. Eerder had die – net als Trump – gezegd van de deal af te willen. Een gepeperde gezamenlijke verklaring van Trump en MbS over Iran lijkt daarom wel in het vat te zitten.

Een andere heikele kwestie is de bloedige oorlog in Jemen. De VS helpen Saoedi-Arabië bij de bestrijding van de Houthi’s met logistiek en omvangrijke wapenleveranties. Volgens de Saoediërs steunt Iran de Houthi’s, al zijn daarvoor amper bewijzen. De aanhoudende Saoedische bombardementen hebben Jemen verwoest; het humanitaire leed is enorm.

Mede daarom pogen zowel Democraten als Republikeinen in het Congres de Amerikaanse steun aan de Saoedische oorlogsinspanningen te stoppen. Het Witte Huis probeert uit alle macht een resolutie hierover tegen te houden.

Tot slot is er nog een financiële kwestie. Saoedi-Arabië heeft gezegd 5 procent van het nationale olie- en gasbedrijf Aramco, het grootste energieconcern ter wereld, in aandelen op de eigen beurs in Riad én een buitenlandse beurs te willen aanbieden. Zowel Londen als New York heeft hiervoor grote belangstelling. Trump zal er alles aan doen MbS er toe te bewegen voor New York te kiezen.