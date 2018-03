Geen vervolging om Pegida-kruizen op moskeegrond

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat anti-islambeweging Pegida niet vervolgen voor het plaatsen van kruizen op de bouwgrond van een moskee in Enschede. Dat werd dinsdag bekend. Volgens de openbaar aanklager is er geen sprake van discriminatie.

Ook het besprenkelen van het bouwterrein met ‘varkensbloed’ is volgens het OM niet strafbaar. In beide gevallen oordeelt de openbaar aanklager dat de acties waren gericht tegen de bouw van de moskee en tegen de islam als religie, maar niet tegen Nederlandse moslims als groep. Er is daarom geen sprake van groepsbelediging of discriminatie.

Boete

In november vorig jaar demonstreerde Pegida tegen de bouw van een nieuwe moskee in Enschede. Daarbij besprenkelde de beweging de bouwgrond met een vloeistof die volgens hen varkensbloed was. Het OM kon niet vaststellen of het daadwerkelijk om dierlijk bloed ging. Wel kreeg de landelijke voorman Edwin Wagensveld dinsdag een boete van 750 euro opgelegd omdat de demonstratie niet vooraf bij de gemeente was gemeld. Wagensveld was daar al eerder voor gewaarschuwd.

De witte kruizen werden ruim een week geleden door Pegida geplaatst op hetzelfde terrein. De gemeente haalde deze direct weg. Volgens de anti-islamgroepering zouden de kruizen de slachtoffers van aanslagen in onder andere Brussel, Londen en Manchester symboliseren.