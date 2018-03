‘Franse oud-president Sarkozy aangehouden’

De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy is dinsdag aangehouden en verhoord door de Parijse politie. Het verhoor is onderdeel van een onderzoek naar illegale donaties aan Sarkozy’s verkiezingscampagne in 2007, melden dagblad Le Monde en de persbureaus AFP en Reuters op basis van justitiële bronnen.

Sarkozy werd in 2007 president. Vijf jaar later slaagde de Republikein er niet in herkozen te worden. Sarkozy verloor de presidentsverkiezing van François Hollande. In 2016 probeerde hij een comeback te maken, maar dat mislukte: Sarkozy werd slechts derde in de Republikeinse voorverkiezing. Hij besloot daarna de politiek vaarwel te zeggen.

Dit bericht wordt aangevuld.