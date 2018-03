EU: 120 miljoen voor gratis wifi in steden en dorpen

De EU gaat de rekening betalen voor de aanleg van openbare wifinetwerken in duizenden Europese steden en dorpen. Brussel maakt 120 miljoen euro vrij voor het zogeheten Wifi4EU-programma, zo heeft de Europese Commissie dinsdag bekendgemaakt. Het project gaat in mei van start.

Gemeenten die geïnteresseerd zijn, kunnen bij Wifi4EU aankloppen voor een waardebon voor wifiapparatuur ter waarde van 15.000 euro. De wifihotspots moeten komen op pleinen of in openbare voorzieningen als bibliotheken, musea en parken.

Het is de bedoeling dat in 2020 zes- à achtduizend Europese steden en dorpen via Wifi4EU van gratis openbare wifi zijn voorzien. Bij de eerste inschrijvingsronde, over twee maanden, worden duizend cheques vergeven. De gemeenten die zich als eerste melden, zijn het eerst aan de beurt. Alle EU-landen zijn verzekerd van minstens vijftien waardebonnen. Ook Noorwegen en IJsland mogen meedoen.

Gebruikersdata niet verkocht

De netwerken die plaatsen met het EU-geld opzetten, moeten niet alleen gratis zijn. Er mag ook geen reclame op worden gemaakt. Gebruikersdata mogen niet worden opgeslagen en doorverkocht. Daarnaast keurt Wifi4EU alleen aanvragen goed voor wifinetwerken op plekken waar op dit moment nog geen gratis openbare wifi is.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker kondigde het Wifi4EU-programma al in 2016 aan. Het is onderdeel van zijn plannen om EU-burgers te voorzien van beter en sneller internet.