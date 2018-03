Directeur Cambridge Analytica geschorst

Alexander Nix, de directeur van het omstreden databedrijf Cambridge Analytica, is per direct geschorst “in afwachting van een onafhankelijk onderzoek”. Dit heeft het bestuur van het bedrijf dinsdagavond bekendgemaakt. De schorsing laat volgens het bestuur zien hoe serieus de beschuldigingen tegen Nix worden genomen.

Het Britse Channel 4 News onthulde maandag dat Nix chantagetactieken aanbiedt aan zijn klanten. In een televisie-uitzending is te zien hoe de directeur een verslaggever, vermomd als potentiële klant uit Sri Lanka, voorstelt prostituees in te schakelen en steekpenningen aan te bieden om een politieke tegenstander in diskrediet te brengen. Ook is te zien hoe leidinggevenden opscheppen over betrokkenheid bij meer dan tweehonderd verkiezingen wereldwijd.

‘Niet verenigbaar met onze waarden’

Volgens het bestuur van Cambridge Analytica zijn de uitspraken van Nix in de uitzending van Channel 4 “niet verenigbaar met de waarden en werkzaamheden van het bedrijf”. De schorsing van Nix moet laten zien “hoe serieus we deze overtreding nemen”. Eerder ontkende het bedrijf te werken met “valstrikken, steekpenningen of zogeheten ‘honey traps’, voor wat voor doel dan ook”. Met een honey trap worden aantrekkelijke mannen of vrouwen ingezet om iemand zo ver te krijgen iets te doen of onthullen.

Het databedrijf ligt al langer onder vuur, sinds klokkenluider Christopher Wylie bekendmaakte dat Cambridge Analytica de gegevens van 50 miljoen Amerikaanse Facebookgebruikers heeft misbruikt. De data zou gebruikt zijn voor het maken van gerichte politieke campagnes, onder meer ten gunste van Donald Trump en de Brexit-campagne.

Cambridge Analytica werd opgezet door onder meer Steve Bannon, de voormalig topstrateeg van Donald Trump. Het bedrijf wordt deels gefinancierd door de conservatieve investeerder Robert Mercer, een van de belangrijkste geldschieters van de verkiezingscampagne van Donald Trump.