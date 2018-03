Bijna een kwart van de inwoners van Oost-Ghouta geëvacueerd

Bijna een kwart van de bevolking van de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta is geëvacueerd. Dat meldt Reuters op basis van berichten van het Russische leger. Bij elkaar hebben nu 80.000 van de 400.000 inwoners het gebied verlaten.

Bij bombardementen in Oost-Ghouta zijn dinsdag zeventien doden gevallen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het zou gaan om vijftien kinderen en twee vrouwen die in een kelder van een school schuilden. Er raakten vijftig mensen gewond. Het Syrische leger heeft nog niet gereageerd, maar eerder werd gezegd dat alleen militaire doelen gebombardeerd werden en beschuldigt de rebellen in de stad ervan burgers tegen hun wil vast te houden.

1.500 doden

Sinds het begin van de bombardementen op Oost-Ghouta door het Syrische en het Russische leger zijn er al 1.500 mensen omgekomen in de regio. Ondanks verschillende oproepen van de VN Veiligheidsraad voor een staakt-het-vuren gingen de gevechten in het gebied door. Door de bombardementen kunnen hulpdiensten het gebied niet bereiken, waardoor er een groot tekort aan voedsel en medicijnen is.

Het Syrische regeringsleger heeft de enclave in verschillende delen gesplitst, waardoor de rebellengroepen van elkaar afgesloten raakten. De val van de Oost-Ghouta, sinds 2013 in handen van de rebellen, is onvermijdelijk, zo zei NRC-correspondent Gert van Langendonck al eerder.