Bij het nakijken van de zoveelste toets Nederlands van mijn mavo-4-klassen dreig ik moedeloos te worden van de musea’s, wildpatéen, generatieklofen, gebreidde truien en uitgebuitde slaven. Maar Tristen weet mij weer op te fleuren. Met de opdracht om twee betekenissen te geven van de zin ‘Sem kan nog niet op eigen benen staan’ heeft hij geen moeite: 1. Hij kan nog niet lopen en 2. Hij heeft nepbenen. Zal ik hem een bonuspunt geven?

