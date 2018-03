‘Trump wil doodstraf voor drugsdealers’

President Donald Trump wil de doodstraf invoeren voor grote drugsdealers. Dit zal hij volgens persbureau AP maandag bekendmaken tijdens de presentatie van zijn plannen in de strijd tegen drugs. De president wil ook andere straffen voor drugssmokkel en -handel flink verhogen.

De Verenigde Staten kampen al jaren met een drugsepidemie. Vorig jaar waren twee miljoen Amerikanen verslaafd aan pijnstillers en een half miljoen aan heroïne of opiaten als fentanyl en carfentanil.

De drugsepidemie in de VS loopt steeds verder uit de hand. 'Heroïne spuiten in de auto, met je kleinkind op de achterbank'