IN

‘Mijn werk is ontstaan door mijn kinderen. Ik maakte al kinderliedjes, maar omdat mijn zoon redelijk laat begon met praten zocht ik een manier om beter te communiceren. Een vriendin wees me op babygebaren en dat was zo leuk! Jonge kinderen begrijpen al snel veel, maar het uitspreken van woorden ontwikkelt zich langzamer. Dan zijn gebaren handig, ook voor kinderen onderling.

„Ik besloot de gebaren op te nemen in mijn liedjes en er video’s van te maken. Daarnaast heb ik inmiddels zes cd’s met kinderliedjes gemaakt en geef ik workshops en cursussen aan voornamelijk pedagogisch medewerkers en pedagogisch medewerkers in opleiding. Ik doceer hoe je gebaren kunt gebruiken om een verhaal beter over te brengen.

„Om het zo professioneel mogelijk te kunnen aanbieden, volg ik ook nog een deeltijdopleiding Nederlandse gebarentaal. Wat ik nu verdien is geen vetpot, maar ik hoop dat ik door deze opleiding meer werk krijg zodat er meer binnenkomt. Gelukkig verdient mijn man goed en betaalt hij meer aan de vaste lasten, dus gezamenlijk komen we rond. Toch blijft het spannend of we per maand genoeg geld verdienen. Mijn man is ook zelfstandig ondernemer en je bent dan toch afhankelijk van de hoeveelheid opdrachten. Het is één keer voorgekomen dat we beiden niet genoeg werk hadden en dan raak je in de schulden. We zorgen daarom altijd voor een buffer zodat we zeker twee maanden vooruit kunnen, mocht het even minder goed gaan.”

Inkomen: 1.000 tot 2.000 euro netto Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.500 euro), mobiel/internet/tv (100 euro), verzekeringen (416 euro), kosten bus en auto (300 euro), boodschappen (500 euro), abonnementen (43 euro), goede doelen (8 euro), huisdier (30 euro), dwarsfluitles (62 euro), kleedgeld dochter (35 euro), kleding voor het hele gezin (250 euro), uit eten/café/chinees/patat (50 euro) Privé-uitgaven: studie (150 euro), reiskosten (100 euro) Laatste grote aankoop: Nieuwe Volkswagenbus (26.000 euro) Sparen: afhankelijk van hoeveel we verdienen

Special zzp’ers

Het aantal zelfstandigen zonder personeel groeit in Nederland. Maar wie zijn al die zzp’ers? NRC portretteert komende week verschillende zzp’ers en probeert een antwoord te vinden op de vraag: waarom werken zij als zelfstandig ondernemer? Want één ding is zeker: geen zzp’er heeft hetzelfde verhaal. Dé zzp’er bestaat niet.

UIT

‘Onze kinderen vormen geen grote kostenpost. Ze zitten niet op een sport, ze bewegen al genoeg, en alleen mijn dochter (16) speelt een instrument, namelijk dwarsfluit. Dat is niet verplicht, maar omdat ik zelf een enorm liefhebber ben van muziek, wilde ik het mijn kinderen ook meegeven. Mijn zoon (13) heeft een aantal dj-cursussen gevolgd, een instrument bespelen vond hij niet zo leuk.

„Als sinds haar elfde ging mijn dochter op dwarsfluitkamp en omdat ik haar destijds nog wat jong vond, ging ik mee en hielp ik met de organisatie. Dat doe ik nu elk jaar. Iedereen speelt daar dwarsfluit behalve ik, dus sinds kort ben ik ook maar op les gegaan. Wel wat minder vaak dan mijn dochter, zij gaat elke week en ik om de week, want anders werd het te duur.

„Onze laatste grote aankoop is een nieuwe Volkswagenbus. Onze vorige was al zestien jaar oud en omdat mijn man hem voor zijn werk veel gebruikt en we er ook altijd mee op vakantie gaan, waren we wel toe aan een nieuwe. Er ging een wereld voor me open, al die knopjes op het dashboard met al die functies waar je nog geen weet van hebt. We kunnen zelfs muziek op een usb-stick afspelen en parkeren met hulp. Om de eerste jaren probleemloos te kunnen rijden kiezen we in zo’n geval liever voor een nieuwe wagen dan voor tweedehands. Je betaalt flink wat meer, maar een dergelijke bus behoudt ook na die eerste jaren zijn waarde wel dus dat hebben we er wel voor over.”