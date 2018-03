Volgend seizoen videoref bij eredivisiewedstrijden

De KNVB gaat volgend seizoen gebruik maken van een videoscheidsrechter bij alle eredivisiewedstrijden. Daar hebben de profclubs maandagavond tijdens de algemene vergadering mee ingestemd.

De KNVB hoopt met de komst van de videoarbiter op een “eerlijker verloop van de verschillende competities en ondersteuning van de arbitrage”. Eric Gudde, algemeen directeur KNVB, spreekt in het persbericht van een “uniek moment in het Nederlandse voetbal”.

Videoscheidsrechter

Vanaf volgend jaar kan een arbiter advies vragen aan een videoscheidsrechter die buiten het stadion zit. Deze videoscheidsrechter analyseert de situatie op basis van beelden die zijn gemaakt door verschillende camera’s. Deze scheidsrechter geeft advies aan de arbiter in het stadion.

Nieuw in het voetbal: de videoscheidsrechter

Vorig jaar testte de KNVB het gebruik van de videoscheidsrechter al bij bekerwedstrijden, de play-offs en bij de Johan Cruijff Schaal. In december stemden de profclubs al in met een voorstel om te praten over een financieel haalbaar plan.

Vanaf augustus zal de scheidsrechter worden ingezet bij wedstrijden in de eredivisie, de vier finales van de play-offs om promotie en degradatie, de halve finales en finales play-offs voor Europees voetbal, de Johan Cruijff Schaal en de kwartfinales in het KNVB-bekertoernooi.