Vanaf volgend jaar medische gegevens in eigen beheer

Nederlanders kunnen vermoedelijk vanaf volgend jaar hun medische gegevens in eigen beheer krijgen op hun computer of mobiele telefoon. Zij kunnen er vervolgens voor kiezen deze informatie te delen met zorgverleners. Het kabinet trekt drie miljoen euro uit om de zogenoemde persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) te ontwikkelen, meldt minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VVD) in een interview met de Volkskrant.

In het nieuwe systeem mogen Nederlanders zelf bepalen welke informatie in de pgo wordt opgeslagen en welke zorgverlener wat te zien krijgt. Er bestaan al verschillende apps waarin medische gegevens gebundeld kunnen worden. Volgens Bruins moet de pgo ervoor zorgen dat “de spelregels worden vastgelegd”. Wanneer de omgeving precies wordt ingevoerd is nog onduidelijk, aldus een woordvoerder van het ministerie, “maar het gaat heel snel”.

Privacy

De omgeving moet ervoor zorgen dat zorgverleners gemakkelijker gegevens kunnen delen. De Patiëntenfederatie, die verantwoordelijk is voor het maken van de digitale omgeving, verwacht bovendien dat de digitale zorg dankzij de pgo zal uitbreiden. Door middel van zogenoemde e-health apps kunnen mensen hun eigen gezondheid bijvoorbeeld beter in de gaten houden.

Critici, zoals huisartsenvereniging VPHuisartsen, zijn bang dat artsen de controle over informatie die onder het medisch beroepsgeheim valt zullen verliezen. Ook bestaat de angst dat patiënten argeloos met hun medische gegevens om zullen gaan.

Elektronisch patiëntdossier

Het pgo doet denken aan het landelijk elektronisch patiëntdossier (epd), dat in 2011 unaniem werd weggestemd door de Eerste Kamer. Het grootste bezwaar was dat de privacy van patiënten niet gewaarborgd zou kunnen worden.

Twee jaar geleden nam de Eerste Kamer een wetsvoorstel aan over een elektronisch systeem waarin medische gegevens worden uitgewisseld. De senaat was van oordeel dat de nieuwe wet voldoende randvoorwaarden had om privacy te kunnen waarborgen. Ook Bruins meent dat de pgo zal voldoen “aan de hoogste eisen”. Volgens de minister onderscheidt het nieuwe systeem zich bovendien van het epd doordat “de regie bij de patiënt ligt”.