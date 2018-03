Utrechts vrouwencorps krijgt subsidie weer terug

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht hebben maandag besloten de band met de Utrechtse vrouwenstudentenvereniging UVSV/NVVSU te herstellen. De studentenvereniging is weer welkom bij officiële plechtigheden en de bestuursbeurzen worden met terugwerkende kracht weer ingesteld. De jaarlijkse subsidie wordt met terugwerkende kracht toegekend mits de komende introductieperiode goed is verlopen.

De onderwijsinstellingen hadden de band eind vorig jaar verbroken na beelden die het BNNVARA-programma Rambam maakte tijdens de ontgroening. Volgens het televisieprogramma zouden er vijf incidenten hebben plaatsgevonden. Zo zouden astmamedicijnen zijn afgepakt, zou een aspirant-lid zijn bespuugd en werd een vrouw gedwongen te eten, tot brakens toe. Vier incidenten werden beschreven op basis van getuigenissen, één incident was gefilmd.

‘Twee lichte overtredingen’

Volgens de onderwijsinstellingen blijkt uit onderzoek van de Adviescommissie Introductietijd Utrecht (AIU) en de UVSV dat er twee “lichte overtredingen” hebben plaatsgevonden tijdens de ontgroening. Zo werd een vrouw gedwongen te eten en werden hesjes gescheurd. De UVSV heeft maatregelen genomen om deze incidenten voortaan de voorkomen, aldus de universiteit. Als de komende introductietijd zonder incidenten is verlopen, wordt ook de subsidie met terugwerkende kracht terugbetaald.

De overige beschuldigingen bleken volgens de instellingen ongegrond. Er waren geen opnames van en na onderzoek bleek dat het niet aannemelijk is dat de incidenten hebben plaatsgevonden. Volgens de Adviescommissie is “de organisatie rondom de kennismakingstijd en ook de (meld)cultuur van UVSV goed”.

Een woordvoerder van de universiteit benadrukt dat er in december niet te snel is gehandeld en dat de meldingen “snel en goed zijn opgepakt”. Bij een “redelijk vermoeden” van misstanden wil de universiteit “geen twijfel” laten bestaan over het belang van de gedragscode die sinds 2003 geldt voor de introductietijd.

Erasmus Universiteit

De Erasmus Universiteit in Rotterdam besloot begin januari naar aanleiding van de uitzending ook de bestuursbeurzen en subsidies van de Rotterdamse studentenvereniging RSC/RVSV op te schorten. De studentenvereniging doet onder toezicht van de universiteit onderzoek naar de incidenten. Ook onderzoekt de vereniging hoe een cultuurverandering kan plaatsvinden. De universiteit laat desgevraagd weten nog in afwachting te zijn van deze onderzoeken.

Kritiek

De uitzending van Rambam zorgde voor veel ophef. Bij de talkshow Jinek zeiden drie Utrechtse studentes van de UVSV dat de beschuldigingen niet waar waren en de voorzitters van de UVSV zeiden dat de uitzending een verkeerd beeld gaf. De makers bleven achter de uitzending staan. “De beelden spreken wat ons betreft voor zich,” zei eindredacteur Milada Stipetic. De kritiek zou een poging zijn om de imagoschade te herstellen, aldus de eindredacteur.