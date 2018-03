Turkse politie onderschept 1,4 kilo radioactief materiaal

De Turkse politie heeft 1,4 kilo radioactief materiaal onderschept bij een anti-smokkeloperatie in Ankara. De zeldzame stof heet ‘Californium’ en de grote lading werd aangetroffen bij een doorzoeking van een auto in de hoofdstad, meldt het Turkse tv-station NTV maandag.

Vier personen zijn aangehouden. De politie vermoedt dat zij het materiaal voor bijna 60 miljoen euro wilden verkopen over de grens. Het materiaal is in beslag genomen door het Turkse atoomagentschap TAEK voor onderzoek.

Waar het spul vandaan komt, is niet duidelijk. Californium is een synthetisch radioactief element en wordt gebruikt in kernenergiecentrales, metaaldetectors en in sommige anti-kankermedicijnen. Zover bekend wordt het alleen geproduceerd in de Verenigde Staten en Rusland.

De straatwaarde van de stof is volgens NTV ongeveer 3,2 miljoen euro per gram. Dat maakt het aanbod van de smokkelaars dus nog vrij goedkoop. Californium werd in 1950 ontdekt op de Universiteit van Californië, waar het element ook naar vernoemd is.