Turkije: troepen blijven niet in Afrin

Turkse militairen blijven niet in de Noord-Syrische provincie Afrin, maar zullen de regio teruggegeven aan haar “ware eigenaren”. Dat zei de Turkse vicepremier Bekir Bozdag op maandag tegen persbureau Reuters. Turkse troepen, geholpen door Syrische rebellen, namen afgelopen weekend de Koerdische stad Afrin in.

Volgens Bozdag is het Turkse leger “geen indringer”. Het doel van het militaire offensief, dat twee maanden geleden is begonnen, is terreur uit de regio verwijderen, aldus de Turkse vicepremier. Turkije beschouwt de Syrisch-Koerdische strijdgroep YPG als verlengstuk van de verboden Turks-Koerdisch militante beweging PKK.

Het is niet duidelijk wat de uitspraak betekent voor de duizenden Koerden die zijn gevlucht uit hun stad. Koerden beschouwen de Turkse militaire operatie tegen de Koerdische strijdgroep YPG als een ‘etnische zuivering’. Ze zijn bang dat Arabieren en Turkmenen hun huizen intrekken.

Geen opvang voor meer dan 200.000 vluchtelingen

Op zondag werd verrassend genoeg de stad Afrin binnen enkele uren ingenomen. YPG koos voor een tactische terugtrekking om verder bloedvergieten onder de bevolking te voorkomen. Tijdens het militaire offensief vielen volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zeker 289 burgerdoden.

Na inname van Afrin begonnen Syrische rebellen gelijk met het plunderen van de stad. De voorraden in huizen en winkels werden in beslag genomen en auto’s en traktoren werden gestolen. Volgens Hevi Mustafa, een hoge Koerdische bestuurder uit de provincie Afrin, zijn er meer dan tweehonderdduizend mensen op de vlucht geslagen. Dat zei hij tegen persbureau Reuters.

“De mensen met auto’s slapen in hun auto, de andere vluchtelingen slapen onder de bomen met hun kinderen.”

Voor veel vluchtelingen is het niet voor het eerst dat ze gedwongen moeten vertrekken. In de Koerdische stad Afrin werden veel Syriërs opgevangen die het geweld ontvluchten uit de Noord-Syrische provincie Idlib. In de omgeving van Afrin zijn geen vluchtelingenkampen. Volgens Mustafa is er een groot gebrek aan water en voedsel.