Thuiskok. Recepten uit Wenen

Wenen staat al heel lang op mijn verlanglijstje. Iedere keer neem ik me voor een reisje naar de Oostenrijkse hoofdstad te boeken, maar het is er nog niet van gekomen. Als ik me de stad voorstel, komen alle clichés voorbij: de grandeur van de architectuur, de ouderwetse uitstraling van de binnenstad, de geur van versgebakken Sachertorte. Uiteraard Sachtertorte.

Antonia Kögl Recepten uit Wenen Uitgeverij: Good Cook Prijs: €24,95

Als er ergens iets zoets te halen is, ben ik nooit ver. Hoe kan ik nu niet naar de stad willen waar de lekkere chocoladetaart vandaan komt? Ik schreef het al: clichés. In Recepten uit Wenen, dat in dezelfde reeks is verschenen als Recepten uit Tokyo en Recepten uit Barcelona dat ik hier eerder besprak, is geen Sachtertorte te bekennen, maar het boek bevestigt met de sfeerfoto’s en keuze voor recepten wel een beetje het beeld dat ik van de stad heb.

Een tikkeltje ouderwets, maar op een gemoedelijke, fijne manier. De keuken balanceert tussen traditioneel en modern. Zo is het boek ook ingedeeld: het eerste deel bevat traditionele gerechten en het tweede deel moderne recepten. Door het hele boek heen vind je bijdragen van restaurateurs en chefs uit de hoofdstad. Dat maakt van dit boek een culinaire reisgids en kookboek in één. Antonia Kögl tekende voor de tekst, zij woont in Wenen en heeft onder andere het culinaire blog youarehungry.com.

En dan de gerechten: zoals te verwachten valt, zijn de traditionele recepten een stuk zwaarder dan die uit de lichtere, moderne keuken. Voor deze week heb ik gekozen voor traditioneel. Maar ook weer niet zo traditioneel dat ik u en mezelf afstoot. Met ‘pens en koriander’ maak je mij, ondanks mijn grote liefde voor koriander, niet blij. En zo staan er meer gerechten in voor de liefhebber, zoals leverknoedelsoep. Niet ieders kostje inderdaad, maar wel recepten met een geschiedenis.

Achterin vind je creatieve gerechten als ‘burrata met vlierbessensaus, komkommer en appel’ en ‘hertenrugfilet met cacaokorst, ananas en gemarineerde asperges’. Kortom, een waaier aan recepten die de stad volgens mij prima samenvat. Op het kruispunt van traditie en moderniteit is er namelijk een plekje voor iedereen.