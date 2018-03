Schorre Lil’ Kleine is voor jonge fans Nederlandse Justin Bieber

Pop Lil’ Kleine Gehoord: 18/3 Afas Live, Amsterdam. ●●●●●

Het was niet de zanger op het podium die de show stal, zondagavond in een uitverkochte Afas Live, Amsterdam. Het publiek, dat danste, meezong en gelukzalig wiegde op de schouders van de meegekomen ouders, was interessanter. Want wat zou voor hen de attractie zijn van een zanger die wat verloren over een groot podium dwaalt, zich laat begeleiden door een nauwelijks zichtbare dj, en meezingt met zijn eigen stem op tape, over de onderwerpen geld, ‘bitches’ en drugs? In pauzefilmpjes beweert hij dat liefde zijn belangrijkste thema is, maar dat blijkt niet uit de nummers. Het leverde een merkwaardige aanblik op: acht- of tienjarige kinderen die uit volle borst meezingen over champagne, ‘vieze dingen’ of de regel ‘Ik wil zien dat je drugs in je kaak en je kiezen hebt’.

En toch is zanger/rapper Lil’ Kleine voor de jonge fans inmiddels uitgegroeid tot een Nederlandse ‘Justin Bieber’. Zijn melodieën zijn opgewekt, zijn Amsterdamse accent klinkt familiair, zijn voorkomen is jongensachtig stoer. Het leidde tot sirene-achtig gegil en kwijnende blikken in de zaal.

In Afas Live gaf Lil’ Kleine het laatste Nederlandse concert van de tour die was vernoemd naar zijn recente album, ‘Alleen’. Dit was zijn meest grootschalige optreden van de tournee, maar er was weinig werk van gemaakt. Lil’ Kleine was in zijn eentje, hij liet een gitarist twee keer wat akkoorden spelen, en dat was het.

Relatieve hoogtepunten werden ‘Drank & Drugs’, waarbij het publiek door de zaal moest rennen, en het nummer ‘Krantenwijk’, met de geslaagde regel ‘Ik ging slapen met een doezoe/ werd wakker met een ton’. Dat rapduo SBMG een nummer meedeed en twee zangeressen bij één liedje hun energieke passen deden, kon de show niet redden. Daarvoor was Lil’ Kleine’s stem te schor, en zijn houding te nonchalant.