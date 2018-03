Provinciale Staten Utrecht dringt unaniem aan op nieuw onderzoek Uithoflijn

De Provinciale Staten in Utrecht heeft maandag in een spoeddebat unaniem aangedrongen op een nieuw onderzoek naar de uit de hand gelopen aanleg van de Uithoflijn. Dit moeten de Randstedelijke Rekenkamer en de Utrechtse Rekenkamer samen gaan doen, vinden de politieke partijen in het provinciebestuur.

Het spoeddebat werd aangevraagd na publicaties in NRC deze en vorige maand over conflicten en kostenoverschrijding bij de aanleg van de Uithofijn. Voor de zomer moeten de resultaten van het nieuwe onderzoek bekend zijn, meldt RTV Utrecht.

Unaniem

Twee weken geleden stemde de gemeenteraad van Utrecht ook al unaniem in met een onderzoek naar de nieuwe sneltram die tientallen miljoenen euro’s duurder wordt en anderhalf jaar later dan gepland gaat rijden. De onderzoeken van de Utrechtse Rekenkamer en de Randstedelijke Rekenkamer overlappen elkaar, dus wil de Provinciale Staten dat de rekenkamers samenwerken.

Het onderzoek komt er na een motie van de PvdA. Tijdens het spoeddebat diende de PVV ook een motie van wantrouwen in tegen alle gedeputeerden. De partij vindt dat het provinciebestuur tekortschoot bij het aansturen van de bouw van de Uithoflijn. Ondanks steun van de SP, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren, haalde het voorstel het niet.