OM staakt onderzoek mishandeling om hoofddoek

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek naar de vermeende mishandeling van een 15-jarig meisje uit Emmeloord stopgezet. Volgens het OM is er twijfel ontstaan over de juistheid van de aangifte. Het meisje verklaarde in februari op straat te zijn mishandeld nadat zij weigerde haar hoofddoek af te doen.

Volgens het OM klopte de verklaringen van het meisje op meerdere punten niet. Ook lukte het niet om een getuige te vinden die volgens het meisje haar verklaring zou ondersteunen. “Een buurtonderzoek, een passantenonderzoek en grote media-aandacht voor de zaak hebben niet geleid tot het traceren van deze getuige of tot het verkrijgen van enige andere informatie die de aangifte onderbouwt,” laat het OM weten.

Hersenschudding

Het meisje verklaarde een lichte hersenschudding en blauwe plekken te hebben overgehouden aan de mishandeling. Volgens het OM is er inderdaad letsel aangetroffen maar is het niet duidelijk hoe ze daaraan komt. Het meisje heeft geen opheldering kunnen geven over de verschillen tussen de bevindingen van het OM en haar verklaring. Ze blijft bij haar oorspronkelijke verklaring. Het OM ziet daarom geen aanknopingspunten meer voor verder onderzoek.

Het meisje deed 21 februari aangifte van mishandeling. Ze verklaarde te zijn geschopt tegen haar hoofd en rug door twee jongens nadat ze weigerde haar hoofddoek af te doen. Dit zou zijn gebeurd terwijl ze van school naar huis fietste.