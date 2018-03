CBS: Nederlanders steeds ouder en langer gezond

De levensverwachting van Nederlanders neemt verder toe en ouderen leven gemiddeld langer zonder lichamelijke beperkingen. Dat blijkt uit een prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een man die in 2040 zestig is, heeft gemiddeld nog 26 jaar te leven. Voor zestigjarige vrouwen ligt de prognose op bijna 29 jaar.

Dat betekent een gemiddelde stijging van de resterende levensverwachting van zestigjarigen van ongeveer drie jaar in vergelijking met de vorige meting van het CBS over de periode 2013 tot 2016. Het CBS gaat in de prognose uit van steeds verder teruglopende sterftecijfers en verbetering van de gezondheid van de bevolking.

Hoogopgeleiden hebben veel later last van beperkingen

Ook het verwachte aantal jaren zonder beperkte of ernstige lichamelijke beperkingen neemt toe. Mannen die in 2040 zestig jaar zijn, zouden gemiddeld 21,7 jaar van hun resterende 26 jaar geen last hebben van beperkingen. Bij vrouwen ligt dat op 20,6 jaar van hun bijna 29 jaar aan resterende levensverwachting. Zij krijgen gemiddeld eerder dan mannen last van hun gehoor, gezichtsvermogen en hebben moeite met bewegen. Daarnaast leven vrouwen langer.

Deze prognose geldt niet voor alle ouderen. Eén op de vijf vrouwen en één op de zeven mannen ervaart nu op hun zestigste al beperkingen, schrijft het CBS. Er zijn grote verschillen tussen sociaaleconomische groepen. Hoogopgeleide zestigjaren blijven gemiddeld zes jaar langer vrij van fysieke beperkingen dan hun laagopgeleide leeftijdsgenoten. Ze leven gemiddeld drie jaar langer.