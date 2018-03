Natuurlijk Nieuwkoop als vervanger van PvdA

De achtergrondmuziek in partycentrum ’t Trefpunt in Zevenhoven lijkt afgestemd op de gemiddelde leeftijd van de bezoekers van de avond: A Whiter Shade of Pale van Procol Harum, de nummer-1-hit uit de zomer van 1967. Op de derde en laatste van de reeks verkiezingsdebatten in Nieuwkoop waartoe het dorp Zevenhoven behoort, zijn zo’n dertig mensen afgekomen. Slechts vijf mensen steken hun hand op na de vraag wie nog niet weet wat hij of zij zal gaan stemmen.

Deelnemende partijen: Samen Beter Nieuwkoop, Natuurlijk Nieuwkoop, VVD, D66, CDA en de combinatie SGP/ChristenUnie. Niet aanwezig: de PvdA. De partij is op lokaal niveau definitief opgehouden te bestaan. Te weinig leden, te weinig animo, te weinig electoraal potentieel. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar gingen nog maar 680 van de 18.228 stemmen in Nieuwkoop naar de PvdA. Nieuwkoop is één van de veertig gemeenten waar PvdA’ers woensdag onder een heel andere naam meedoen aan de verkiezingen.

Forza Nieuwkoop

Met bijvoorbeeld Berry Dors (66), sinds 1976 lid van de PvdA en in de jaren negentig raadslid voor die partij in Nieuwkoop. Nu staat hij nummer twee op de lijst van Natuurlijk Nieuwkoop. Bij de twee vorige raadsverkiezingen was Dors lijsttrekker voor Progressief Nieuwkoop. Zijn partij Natuurlijk Nieuwkoop is een fusie tussen Progressief Nieuwkoop en Midden Partij Nieuwkoop.

In 1995 was Dors de centrale figuur in een reportage in NRC over de teloorgang van de PvdA-Nieuwkoop. De afdeling werd draaiende gehouden door een handjevol actieve partijleden die én de plaatselijke gemeenteraadsfractie, én het afdelingsbestuur én de redactie van het plaatselijke ledenblad én de afvaardiging naar het landelijk partijcongres vormden. Het stuk eindigde met de verzuchting van Dors waarom ze in Nieuwkoop nog moesten doorgaan als PvdA. „Misschien winnen we meer stemmen als Nieuwkoop Vooruit of als Forza Nieuwkoop.”

In 2012 werd Nieuwkoop opnieuw bezocht. De wens van Dors bleek uitgekomen. Zijn PvdA was samen met GroenLinks en „een aantal verdwaalde D66’ers” opgegaan in Progressief Nieuwkoop. Vier jaar geleden ging Progressief Nieuwkoop samen met Midden Partij Nieuwkoop de verkiezingen in. Het verbond won vier zetels. Nu is de definitieve fusie nabij en afficheren de partijen zich als Natuurlijk Nieuwkoop: Beter leven door beter bestuur. Ze hebben tachtig leden, twee keer zo veel als de PvdA-afdeling. Dors: „Er zit beduidend meer leven in dan toen in de PvdA-afdeling.”

Hij is nog altijd PvdA-lid, ofschoon de partij er volgens hem „heel veel aan doet” om aan zijn lidmaatschap een eind te maken. „Veel te veel meegegaan in de privatiseringsmode.”

In de op papier nog bestaande PvdA-afdeling maakt voorzitter Ton van den Belt (63) de jaarrekening op en organiseert hij jaarlijks de algemene ledenvergadering waar drie tot vier mensen op afkomen. Deze weken flyert hij „zonder rood PvdA-jack” voor Natuurlijk Nieuwkoop.

Lijsttrekker Pien Schrama noemt Natuurlijk Nieuwkoop progressief, links van het midden. „Er is iemand van Samen Beter Nieuwkoop die zegt dat wij allemaal PvdA’ers zijn. Zo probeert hij ons zwart te maken.”