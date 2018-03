Israël arresteert Fransman wegens wapensmokkel Gazastrook

De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft een Fransman gearresteerd wegens het smokkelen van wapens van de Gazastrook naar de Westelijke Jordaanoever. Het gaat om een medewerker van het Franse consulaat in Jeruzalem. Hij is op 15 februari opgepakt en moet maandag verschijnen voor de rechtbank, meldt persbureau Reuters.

Het gaat om de 23-jarige Fransman Roman Frank. Hij zou deel uitmaken van een Palestijnse smokkelbende en zijn auto met diplomatieke status hebben gebruikt om de wapens voorbij de strenge veiligheidscontrole in de Gazastrook te loodsen. Franck zou de wapens hebben ontvangen van een Palestijn die werkte voor een Frans cultureelcentrum in de Gazastrook. Deze man en zeven andere verdachte Palestijnen zijn ook opgepakt.

‘Man handelde uit financieel gewin’

In een verklaring schrijft Shin Bet dat de Fransman “handelde uit financieel gewin en op eigen initiatief”. Zijn collega’s op het consulaat in Jeruzalem zouden niet op de hoogte zijn. Een medewerker van de Israëlische veiligheidsdienst zegt tegen Reuters dat de verdachte waarschijnlijk geen ideologische motieven had voor de wapensmokkel, zoals het steunen van Palestijnse milities.

Shin Bet noemt de actie een “zeer serieus incident” waarin de immuniteit van een diplomatieke missie op “cynische wijze wordt misbruikt” om wapens te smokkelen die ingezet kunnen worden tegen Israëlische burgers en militairen.

Een woordvoerder van de Franse ambassade in Tel Aviv bevestigt dat Frank werkt voor het consulaat in Jeruzalem en zegt tegen Reuters dat Frankrijk de zaak serieus neemt en samenwerkt met de Israëlische autoriteiten.