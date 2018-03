Het ooit zo grote Spil Games zoekt naar niches in de markt

In de pauze even een spelletje spelen? Goede kans dat je dat tien jaar geleden deed via spelletjes.nl. Eigenaar Spil Games bond honderden miljoenen mensen aan zich via webpagina’s met simpele familiespellen waarin je pizza’s bakt, op motoren racet of door een waterpark vaart. Spil werd een van de grootste gamebedrijven van Nederland.

Maar met de verspreiding van de smartphone vertrokken de klanten massaal naar mobiele games. Spil speelde hier niet op in. Vanaf 2013 begon de omzet te dalen. Toen in 2014 het roer werd omgegooid, kwamen negentig van de 240 werknemers op straat te staan.

Vier jaar later oogt het kantoor in Hilversum als dat van een start-up. In de oude autofabriek is een open kantoortuin, een trendy kantine met houten muren „De glijbaan hebben we weggehaald”, zegt de woordvoerder. „Die slokte te veel ruimte op”.

Waar Spil Games vroeger een grote speler was in de casual games, is ze nu een middenmoter: de omzet van 25 miljoen euro in 2016 is niet te vergelijken met de 1,8 miljard van concurrent Supercell (Clash of Clans). Spil stelt dat hun mobiele games 300 miljoen keer geïnstalleerd zijn. „Iets meer dan een miljoen mensen spelen ze dagelijks”, aldus de Duitse topman Tung Nguyen-Khac, die in 2015 aantrad om het bedrijf om te vormen.

Hoe ging de overstap van web naar mobiel?

„Je kunt een bedrijf als Spil niet in iets volkomen nieuws veranderen. De vraag werd dus: wat kunnen we doen met wat we hebben, op een moment dat de hele industrie ontwricht werd? Hoewel het aantal spelers op onze websites afnam, merkten we dat bepaalde spellen een groep toegewijde fans hadden. Neem de reeks Operate Now, waarin je chirurgische operaties moet uitvoeren. Die werd op het web meer dan vijfhonderd miljoen keer gespeeld.

„Onze eerste poging om Operate Now over te zetten naar mobiel was geen succes. In de oude games speelde je alleen maar operaties. Nieuwe operaties bedenken bleek een tijdverslindende investering. Dus bedachten we activiteiten om de operaties heen: je bent niet alleen chirurg, maar je moet ook een ziekenhuis beheren. Die game is inmiddels vijftien miljoen keer gedownload.”

Wat is het grootste probleem waar u tegenaan liep?

„Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat de mobiele markt zo competitief zou worden. Voor Spil zou het fantastisch zijn geweest als het bedrijf de overstap al in 2010 of 2011 had gemaakt. Een succes zoals King had met Candy Crush zou nu veel moeilijker zijn. Je kunt het alleen doen als je een ontwrichtend idee hebt, zoals de augmented reality van Pokémon Go. Wij zoeken naar niches in de markt waar het minder druk is en we gebruiken merken uit onze eigen stal. Operate Now is een goed voorbeeld: er waren op mobiel nog geen ziekenhuissimulaties te vinden. Daar bleek ruimte om te groeien.”

Facebook investeert in games via de chatservice. Is dat de toekomst?

„Voor de lancering van Instant Games van Facebook maakten we een simpele game, Endless Lake, waar we misschien een miljoen spelers voor verwachtten. Binnen drie weken waren het twaalf miljoen. Dus er zit zeker iets in het bereik dat je hebt via Facebook. Maar dat platform is nog steeds in bèta. Ze laten pas sinds kort advertenties toe. Wij gebruiken het daarom voornamelijk om onderzoek te doen naar wat er in de toekomst mogelijk is.”

Verdient u geld met advertenties of verkoop?

„We verdienen tegenwoordig meer aan verkopen binnen onze spellen. Op het moment zijn advertenties in mobiele games niet optimaal, zelfs irritant. Maar ik geloof dat we daar een oplossing voor gaan vinden.”

Waar gaat de mobiele markt heen?

„Toen ik nog bij gamebedrijf Bigpoint werkte, kregen we in 2007 een mail: ‘Hé, ik wil graag met jullie samenwerken om een social game voor Facebook te maken’. We snapten het niet, dus we zeiden nee. De man van die mail, Mark Pincus, richtte hetzelfde jaar nog [Farmville-ontwikkelaar] Zynga op. En zo ken ik nog wel meer voorbeelden. De pracht van deze industrie is dat ik je niet kan vertellen hoe de toekomst er uit ziet – alleen dat die niet saai zal zijn. Spil blijft zich op mobiel richten, we blijven zoeken naar nieuwe niches, zoals Mahjong. Volgens mij zitten we nu op de goede koers.”