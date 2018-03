Treinverkeer rond Rotterdam hervat na storing

Het treinverkeer van en naar Rotterdam Centraal heeft maandagochtend enkele uren stilgelegen door een grote wissel- en seinstoring. De storing duurde aanvankelijk tot twaalf uur, maar spoorbeheerder ProRail meldde om kwart over elf dat de storing verholpen was en de treinen weer konden gaan rijden. Het kan nog wel even duren voordat al het materieel en personeel weer op de juiste plek zijn, zegt een woordvoerder van ProRail tegen persbureau ANP.

De NS zette stopbussen in naar Rotterdam Noord, Rotterdam Alexander, Capelle Schollevaar, Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Ook reden stopbussen richting Schiedam Centrum en Delft Zuid. Snelbussen reden naar Rotterdam Centraal, Rotterdam Alexander en Gouda. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de storing is.

In een verklaring “betreurde” spoorbeheerder ProRail de overlast: