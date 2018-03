EU en VK bereiken akkoord over overgangsperiode Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie hebben een belangrijke doorbraak bereikt in de onderhandelingen over de Brexit. De onderhandelende partijen zijn het in een conceptversie van het akkoord onder meer eens geworden over de overgangsperiode voor de Brexit. Dit maakte hoofdonderhandelaar Michel Barnier maandag tijdens een persconferentie bekend.

De “gelimiteerde” overgangsperiode loopt van 29 maart 2019 tot 31 december 2020. In deze periode zal het VK geen lid meer zijn van de Unie, maar nog wel meedoen op de interne markt. Ook blijft het land in deze periode lid van de douane-unie. De periode moet zorgen voor een “soepele overgang naar de toekomstige relatie” tussen de beide partijen.

Ook zijn het VK en het EU eens geworden over de rechten van de 4,5 miljoen EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, en die van de 1,2 miljoen Britten die in EU-landen wonen. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de grens met Ierland, iets wat eerder een struikelblok bleek tijdens de onderhandelingen. Eerder werd besloten dat Ierland niet van het VK gescheiden zal worden door “een harde grens”.

Barnier noemt de conceptversie een “beslissende stap” in de onderhandelingsperiode. Maar, benadrukt de Fransman, “we zijn nog niet aan het einde van de reis”.

Bekijk hier de gehele persconferentie van Michel Barnier en David Davis.

"On the EU side, it's now up to Member States to assess the progress made, when they adopt guidelines at the end of the week, which will enable us to start the discussions on future relations with the United Kingdom" @MichelBarnier ahead of #EUCO #Brexit https://t.co/R2GJtRodJy

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 19, 2018