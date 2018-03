Dronk piloot Gerrit meer dan vier glazen wijn?

Gerrit W. is 64 als hij wordt aangehouden op Schiphol. Hij heeft 35 jaar ervaring als piloot, zijn pensioen is in zicht.

De ochtend begint nog gewoon. Rond kwart voor tien parkeert Gerrit bij de luchthaven. Thuis had hij zich al verdiept in de weersomstandigheden op de route naar de Turkse badplaats Dalaman, waar hij voor Corendon een Boeing 737 naartoe zou vliegen. Maar al bij het eerste contact met een beveiligingsmedewerker gaat het mis, of eigenlijk: goed.

De medewerker denkt alcohol te ruiken en omdat uit Gerrits papieren blijkt dat hij piloot is, wordt er een marechaussee bij geroepen. Ook die neemt alcoholgeur waar en noteert dat Gerrit „rode wangen en rood doorlopen ogen” heeft. Voor piloten geldt dat zij acht uur voor ze zich melden voor een vlucht niet meer mogen drinken.

Als Gerrit moet blazen, blijken de vermoedens te kloppen: in de uitgeademde lucht zit 225 microgram alcohol per liter (ugl). Tweeënhalf keer zo veel als de toegestane 90 microgram. Gerrit wordt aangehouden en zal nooit meer vliegen.

Gerrit is met zijn echtgenote en zijn advocaat naar de zitting bij de politierechter in Haarlem gekomen. Ook nu heeft hij rode wangen. Als de rechter voorleest uit het dossier knikt hij steeds instemmend en mompelt: „Correct.” Wat alleen niet correct is, legt hij uit als hij het woord krijgt, is de veronderstelling dat hij kort voor zijn aanhouding alcohol had gedronken.

De middag ervoor had hij, tijdens een lunch met zijn vrouw in de tuin, twee glazen wijn gedronken, vertelt hij. De sfeer was wat feestelijk, zijn vrouw kwam voor het eerst weer buiten na een operatie. En die avond, rond een uur of zes, zeven, dronk hij nog twee wijn. „Daarna niet meer”, zegt hij stellig.

„Maar hoe kan het dan, dat u de ochtend erna nog zo veel alcohol in uw bloed hebt?”, wil de politierechter weten. Gerrit: „Dat moet wel te maken hebben met lichamelijke omstandigheden die de afbraak van alcohol vertragen.” Zijn advocaat legt uit dat zijn huisarts rond de tijd van de aanhouding bij Gerrit „ tekenen van lichte leververvetting” heeft geconstateerd. Gevolg van (ernstige) leververvetting kán zijn dat alcohol vertraagd wordt afgebroken.

De rechter stemt in met nader onderzoek en laat een deskundige benoemen. Die moet de vraag beantwoorden of de geconstateerde leververvetting ertoe kan hebben geleid dat een dag na het drinken van vier glazen wijn nog 225 ugl wordt geblazen. De officier denkt alvast van niet: „Dat kan alleen als je lever vrijwel helemaal stilligt.”

De zitting wordt aangehouden in afwachting van het deskundigenrapport. Daarin wordt enkele maanden later bevestigd wat de officier al zei. Gerrit moet andere alcohol hebben gedronken dan de vier glazen wijn de dag ervoor.

Gerrit sputtert nog tegen door te suggereren dat eigenlijk niet bekend is wat de lichamelijke gevolgen zijn van de hectische zomerperiode voor piloten, „met minimale rusttijden” tussen het vliegen door. „Je biologische klok raakt in de war, je lichaam herstelt misschien niet snel genoeg.” Er is, zegt Gerrit, maar een heel kleine groep die deze leefomstandigheden heeft. „We weten helemaal niet wat de fysieke gevolgen daarvan zijn.”

Na het incident heeft Gerrit ontslag genomen. „Nou ja”, zegt zijn advocaat „min of meer gedwongen natuurlijk.” Gerrit: „Als zoiets gebeurt, moet je de eer aan jezelf houden.” Het wegvallen van zijn salaris bracht Gerrit en zijn vrouw snel in de financiële problemen. Zijn vrouw heeft geen inkomsten, hun woon- en andere lasten liepen door.

De officier ziet geen reden om van de richtlijnen af te wijken en eist een boete van 4.000 euro. Hoewel Gerrit niet aan het vliegen was, had hij wel al onder invloed van alcohol voorbereidende handelingen verricht (het weer op de route beoordeeld) en zich gemeld voor de vlucht.

De rechter neemt de eis over, maar legt de helft voorwaardelijk op. Omdat Gerrit in de financiële problemen zit, mag hij de boete in termijnen betalen.