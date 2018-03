Driekwart basisschoolleraren onder druk om schooladvies

Driekwart van de Nederlandse leraren van groep 7 en 8 zegt de afgelopen twee jaar door ouders onder druk te zijn gezet om hun kinderen een zo hoog mogelijk schooladvies te geven. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag en vakbond CNV Onderwijs. Uit de steekproef met 2.219 leraren blijkt bovendien dat 21 procent van de leraren het advies wel eens heeft aangepast als gevolg van deze druk.

In bijna 60 procent van de gevallen zouden ouders druk uitoefenen door te schelden of schreeuwen. Ook zijn leraren geïntimideerd en zelfs bedreigd en gechanteerd. In sommige gevallen stapten ouders naar het schoolbestuur om te klagen over het advies van de leraar van hun kind.

Mondige ouders

Sinds 2015 is het advies dat leraren van groep 7 en 8 aan hun leerlingen geven leidend voor het onderwijsniveau op de middelbare school. Eerder gaf de score van de Citotoets de doorslag. Het grootste gedeelte van de leraren zegt tevreden te zijn met het huidige systeem, maar de druk die ouders uitoefenen is “een belastende bijkomstigheid”.

Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs, vindt de druk die ouders uitoefenen onacceptabel. Volgens Schueler past de reactie van de ouders bij de “sfeer die de afgelopen jaren in het basisonderwijs hangt”.

“Je merkt dat ouders veel mondiger zijn. Ze komen sneller verhaal halen bij de leraar en daarbij worden ze steeds vaker intimiderend en overschrijden ze grenzen. Dit zie je ook aan de rechtszaken die ouders aanspannen tegen beslissingen van scholen. Ouders moeten zich realiseren dat leraren niet zonder reden een lager advies geven. Ze moeten de professional serieus nemen.”

Ondergeschoven kindje

Volgens Schueler oefenen ouders voornamelijk druk uit als leraren een vmbo-advies geven. Ze noemt dit een zorgelijke ontwikkeling. “Vmbo is een ondergeschoven kindje. Ik vind dat daar top vakmensen worden opgeleid, mensen die ook in het onderwijs hard nodig zijn en op handen worden gedragen.”

EenVandaag voerde een steekproef uit onder 2.219 leraren uit de database van CNV Onderwijs. 633 van deze leraren geven les in groep 7 en 8.