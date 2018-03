In Rusland beschuldigde Oekraïense gevechtspiloot pleegt zelfmoord

De Oekraïense gevechtspiloot die door Russische media beschuldigd werd van het neerhalen van vlucht MH17 is zondag dood gevonden in zijn appartement. De politie van de stad Mykolajiv waar Vladislav Volosjin woonde, maakte op Facebook bekend dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Hij is 29 jaar geworden.

De vliegenier stond in Oekraïne bekend als oorlogsheld. Hij vloog meerdere gevechtsmissies tegen de pro-Russische separatisten in het oosten van het land. Inmiddels was hij niet meer in dienst van Oekraïense luchtmacht en werkte hij op een lokaal vliegveld, meldt de BBC. Volosjin vormde het middelpunt van een informatieoorlog die uitbrak na het neerhalen vlucht MH17 in 2017, waarbij het merendeel van de 298 doden Nederlands was.

De claim van Volosjins betrokkenheid bij de MH17-ramp is zeer omstreden. Zowel de Onderzoeksraad voor Veiligheid als het Joint Investigation Team (JIT) – een onderzoeksteam van Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne – concludeerden dat het vliegtuig vanuit Oekraïens rebellengebied is neergeschoten met een Russische Boek-raket.

Oekraïens vliegtuig

Niet lang na de crash verschenen in Russische media verhalen dat een Oekraïens vliegtuig de MH17 uit de lucht zou hebben schoten. Volosjin werd geïdentificeerd als de piloot van die straaljager. Hoewel Rusland zelf inmiddels radarbeelden heeft vrijgegeven waaruit blijkt dat er geen andere vliegtuigen in de buurt van de MH17 vlogen, duiken er af en toe nog ‘ooggetuigen’ op die beweren dat wel te hebben gezien.

Familieleden troffen Volosjin zondag in kritieke toestand aan in zijn appartement. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar aan zijn verwondingen. De lokale politie onderzoekt zijn dood, een standaardprocedure bij suïcide.

Volgens familieleden maakte Volosjin de laatste tijd een depressieve indruk, schrijven de Oekraïense autoriteiten in een verklaring.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl