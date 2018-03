14.000 mannen geven DNA af in zaak-Verstappen

In het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak-Nicky Verstappen hebben ruim 14.000 mannen hun DNA vrijwillig afgestaan. De politie zegt “tevreden” te zijn met de opkomst. Met het verwantschapsonderzoek hoopt de politie op een doorbraak in het onderzoek naar de moord op de elfjarige Nicky Verstappen in 1998.

Het afnemen van DNA begon op 24 februari en liep tot afgelopen zondag. In totaal werden 21.500 mannen opgeroepen om hun DNA af te staan. Het gaat om 17.500 mannen die nog steeds wonen in de Brunssummerheide, waar Verstappen werd gevonden en zijn toenmalige woonplaats Heibloem. Ook heeft de politie nog vierduizend mannen opgeroepen die in de buurt woonden maar inmiddels zijn verhuisd.

“Uiteraard is bij een opkomst van 100 procent de kans op succes het grootst,” zegt Hans Ramaekers, projectleider bij de politie, in het persbericht. “Maar ook met deze opkomst kan het zo zijn dat we van alle familielijnen voldoende DNA-profielen hebben om goed onderzoek te doen.”

Het DNA wordt opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut waar het wordt vergeleken het DNA dat is aangetroffen op Nicky’s broek. Nadat vorig jaar mei bekend werd dat de politie met een grootschalig verwantschapsonderzoek zou starten, kreeg de politie meer dan vijfhonderd tips en reacties binnen. “Tot op heden zit daar de gouden tip helaas nog niet bij”, laat de politie weten.

Grootste onderzoek

Het verwantschapsonderzoek in de zaak-Verstappen is het grootste ooit in Nederland. Twee keer eerder maakte de politie gebruik van een dergelijke onderzoeksmethode; in het onderzoek naar de moorden op Marriane Vaatstra en Milica van Doorn. In beide gevallen werd de dader gevonden.

Verstappen verdween in augustus 1998 van een zomerkamp waar hij samen met 36 andere kinderen verbleef. Zijn levenloze lichaam werd ‘s avonds gevonden. De politie heeft ondanks jaren onderzoek nooit een dader gevonden.