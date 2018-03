Zilver op relay voor shorttracksters op WK

Bij de wereldkampioenschappen in het Canadese Montreal hebben de Nederlandse shorttracksters op de relay zilver gewonnen. Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven en Rianne de Vries werden achter Zuid-Korea tweede op de aflossing.

Thuisfavoriet Canada eindigde als derde doordat Van Ruijven als laatste rijdster haar Canadese tegenstandster net achter zich wist te houden. Italië kwam ten val en werd vierde.

Bij de mannen greep Zuid-Korea eveneens het goud, Canada het zilver. De Zuid-Koreanen wonnen voor het laatst een gouden medialle in 2010. Nederland was titelverdediger, maar Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Daan Breeuwsma en Adwin Snellink konden in de slotronden het gat met Japan dat als derde eindigde niet meer dichten.

Canadees Hamelin wereldkampioen

Voor Canada was er nog meer goed nieuws: de 33-jarige Canadees Charles Hamelin werd wereldkampioen shorttrack. Het was voor hem de eerste keer dat hij de wereldtitel veroverde. De Hongaar Shaolin Sandor Liu en de Zuid-Koreaan Hwang Dae-heon eindigden op de tweede en derde plek in het klassement. Hamelin werd in het WK-klassement wel al drie keer tweede en drie keer derde.

Sjinkie Knegt eindigde in het klassement als achtste en als zesde in de superfinale. Wel wist hij eerder op de dag op de 1000 meter brons te halen na de Zuid-Koreaan Lim Hyo-jun en Hamelin die eerste werd.

Bij de vrouwen ging de wereldtitel voor de derde keer naar de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong. De Zuid-Koreaanse won de superfinale, nadat ze zaterdag ook al goud pakte op de 1500 meter en de 500 meter. De Nederlandse shorttracksters haalden de superfinale niet. Ook op de 1000 meter ging Zuid-Korea ervandoor met de eerste plek: Shim Suk-hee pakte de wereldtitel. (ANP)