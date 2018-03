Wantrouwen en onmin beheersen de Haagse PVV-fractie

Bas Houwaard (54) is een grote, kale ex-beveiliger uit de Schilderswijk. Op woensdag 5 april 2017, om 18.29 uur, schrijft hij een sollicitatiebrief aan de PVV in Den Haag. „De Schilderswijk is verkocht door onze fijne allochtonenkabinet (sic), wat hier in Nederland gebeurt is niet normaal meer. Hier moet een eind aan komen […] Vol is VOL […] Ik ben uw man in voor- en tegenspoed. Nederland en uw partij kunnen op mij rekenen.”

Bijna een jaar later, het is vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, rookt Houwaard aan de keukentafel de ene na de andere zware Van Nelle-shag. Hij wordt geen raadslid.

Hij wil de Haagse kiezer waarschuwen, zegt hij. „Ik heb in de Haagse PVV-keuken gekeken en ben geschrokken. Ik heb racisme gezien in de klas, maar vooral wantrouwen. Vaak dacht ik: waar ben ik in terechtgekomen?”

Geert Wilders waagt bij de gemeenteraadsverkiezingen de sprong van 2 gemeenten naar 30. De PVV deed tot nu toe alleen in Den Haag en Almere mee. In Almere lijkt dat een succes: NRC beschreef onlangs dat de PVV er een goed functionerende partij is geworden die problemen wil oplossen voor de inwoners.

NRC volgde tien maanden de gemeenteraad van Almere, waar de PVV al meedraait sinds 2010. Hoe werkt dat, de PVV in de gemeenteraad

In Den Haag ligt dat anders. Daar zijn enkele oudgedienden op de lijst vervangen door verse krachten. Het blijkt het sluitstuk van jarenlange ruzies en onderling wantrouwen in de Haagse PVV-fractie, blijkt uit interne mails en Whatsapps, en ervaringen van meerdere betrokkenen.

Ook in de PVV-klas met nieuwe kandidaat-raadsleden ging het mis, werd eerder al bekend. Daar stapten drie kandidaten, onder wie Bas Houwaard op na een onderlinge ruzie. Overgebleven zijn onder meer PVV-kandidaten die zich in de onderlinge groepsapp van hun hardste kant laten zien.

„Het is hier altijd verdeel en heers geweest”, zegt een betrokkene. Daarbij zou fractievoorzitter en lijsttrekker Karen Gerbrands de Haagse PVV-fractie uit elkaar hebben gespeeld. „Alleen ja-knikkers mogen blijven.”

Verdeeldheid in de fractie

Na de raadsverkiezingen van 2014 werd de PVV de tweede partij van Den Haag, met 7 zetels. Een jaar daarna wordt oud-verpleegkundige Karen Gerbrands fractievoorzitter. Ze is sinds vorig jaar ook Tweede Kamerlid van de PVV. „Keihard”, „direct”, „what you see is what you get”, zegt ze over zichzelf in het AD.

Meerdere ingewijden vertellen dat er na haar komst snel verdeeldheid heerst in de fractie. Gerbrands trekt veel op met PVV-raadslid Willie Dille, een goede vriendin. Dille heeft een opvanghuis voor gehandicapte kinderen. Gerbrands is, blijkt uit stukken van de Kamer van Koophandel, voorzitter van de ‘Stichting vrienden van logeergezin Willie’.

De nauwe band tussen de twee – ze eten regelmatig samen voor vergaderingen en gaan na afloop vaak samen naar huis – zorgt er volgens betrokkenen voor dat Gerbrands haar vriendin in bescherming neemt. Soms is dat tegen de zin van enkele andere fractieleden. Die willen dat hun partij serieus wordt genomen in de raad en incidenten rond Dille helpen daar niet bij.

Dille wordt bijvoorbeeld door andere politieke partijen zwaar bekritiseerd als ze op Twitter een filmpje deelt waarin een atoombom ontploft en over de islam wordt gezegd: ‘Send it back to hell’.

Meerdere PVV’ers schamen zich, maar er wordt niet ingegrepen. Dat gebeurt opnieuw niet wanneer Dille in 2018 tijdens een debat over vluchtelingen in de gemeenteraad zegt dat ze het betreffende filmpje graag in de raadszaal zou willen afspelen. Karen Gerbrands wil op deze „individuele kwestie” niet ingaan, schrijft ze in een reactie aan NRC.

Diverse PVV’ers zijn bovendien ontevreden over Gerbrands’ leiderschap. Zo zou ze weinig aanwezig zijn. Gerbrands zelf merkt wel dat over haar aanwezigheid (uit cijfers blijkt dat ze maar 28 keer sprak in gemeenteraad de laatste vier jaar) wordt gefluisterd, maar vindt dat oneerlijk. Ze is twee keer ziek geweest in de laatste raadsperiode.

Intussen leiden de incidenten en het onderlinge wantrouwen tot verdeeldheid. Ook fractieleider Gerbrands erkent dat. Volgens haar komt het doordat „sommigen het partijbelang uit het oog verloren en zichzelf als belangrijker gingen zien dan de partij”.

De sfeer wordt zo slecht dat uiteindelijk nauwelijks meer met elkaar wordt gesproken in de Haagse PVV-fractie. Uit e-mails die NRC inzag blijkt dat vorig jaar zeker tien vergaderingen zijn afgelast, vaak op het laatste moment. Reden? „Het weer”, „persoonlijke omstandigheden”, „wegens ziekte”.

Jan Zwerus was Statenlid voor de PVV, maar stapte boos op toen Geert Wilders hem dwarsboomde bij het vinden van gemeenteraadsleden. " Het politbureau wilde volledige controle ."

In de partij is er een term voor bedacht: de „digitale fractievergadering”. Daarbij sommen fractieleden in een e-mail op wat ze die week gaan doen. Gerbrands zegt dat dit altijd „in goed overleg” is gegaan.

De spanning bereikt vanaf deze zomer van 2017 een hoogtepunt. In de fractie is dan onduidelijkheid over de komende raadsverkiezingen.

Zijn er al kandidaten, willen fractieleden weten. Is er al een selectie? Hoe gaan we het aanpakken?

Appen over Kuzu

Wat de PVV-fractieleden niet weten, is dat ze dan al zijn gepasseerd bij het opzetten van de nieuwe fractie. Karen Gerbrands voert de sollicitatiegesprekken samen met Addie Wisse, een beleidsmedewerker van de PVV in de Tweede Kamer. Ze blijkt een fel anti-islamitische weg ingeslagen: het Haagse PVV-programma blijkt later tot de hardste anti-islamprogramma’s van alle lokale PVV-fracties te behoren.

Bas Houwaard, de ex-beveiliger uit Scheveningen, komt door de selectie. Met ruim tien anderen komt hij terecht in de PVV-klas. Hij laat zijn huiswerk zien: veel opdrachten over de islam. Voorbeeld: hij moet de stelling ‘Nederlands spreken in de gemeente Den Haag’ verdedigen.

In de interne appgroep zijn ondertussen voorbodes te lezen van het Haagse PVV-geluid na de gemeenteraadsverkiezingen. Op 12 januari wordt een nieuwsberichtje van het AD gedeeld over Denk-partijleider Tunahan Kuzu. Die heeft met zijn auto een scootertje aangereden in Rotterdam. Een kandidaat reageert: „Jammer dat hij niet op die scooter zat”.

Karen Gerbrands zegt „foei”, waarop een andere kandidaat een gefotoshopt plaatje deelt van Kuzu die zijn arm in de broek van Denk-Kamerlid Selçuk Öztürk heeft en in een tekstballon zegt: „Yoo Özturk, voel jij mijn lange arm uit Ankara al?”

Later wordt nog een afbeelding van Mark Rutte gedeeld die de hand kust van een vrouw met hoofddoek. ‘Mark probeert chickie te scoren’, staat erbij. Reacties: „Echt walgelijk dit”, „aan z’n rug te zien dat hij dit vaker doet”, „engnek”.

Als SP-leider Lilian Marijnissen in een interview zegt dat de SP open staat voor vluchtelingendeals met Afrika vindt Nick van Eijk, nummer zes op de PVV-kandidatenlijst, dat zij zelf maar „op een bootje terug naar Afrika” moet om te onderhandelen. „De enigste goeie deals waren die tussen Berlusconi en Khadaffi. Die hielden die bootjes wel van de Europese kust af.”

Fractieleden vervangen

Het wordt de zittende PVV-raadsleden begin dit jaar duidelijk dat ze niet worden betrokken bij de samenstelling van de nieuwe raadsfractie. Twee van hen, Daniëlle de Winter en André Elissen, wilden door maar zijn naar buiten gewerkt.

Het Brabantse Rucphen is een van de gemeenten waar de PVV volgende week meedoet aan de verkiezingen. Hoewel de dorpseconomie bloeit, mikt de partij op de ‘teleurstelling’ bij de kiezer

Op het laatste moment is hen door Karen Gerbrands nog wel een onverkiesbare plek op de lijst aangeboden. „Gefeliciteerd”, zei ze. De PVV’ers hebben ervoor bedankt.

Maar lijsttrekker Gerbrands komt in de problemen als de drie kandidaten op het laatste moment opstappen na onderlinge ruzies. Ineens zit de PVV in Den Haag met een minieme lijst. Oplossing: een secretaresse uit de Tweede Kamer komt op de lijst, net als een PVV-Statenlid uit Zuid-Holland.

Ondertussen zijn er nog wel commissie- en raadsvergaderingen in de Haagse raad. Daar blijven steeds meer PVV-raadsleden weg: ze zijn boos en teleurgesteld omdat ze aan de kant worden gezet of genoeg hebben van de sfeer in de fractie. Überhaupt heeft de PVV nog maar vijf zetels over: twee zijn ingenomen na afsplitsingen.

Wanneer half februari de allerlaatste gemeenteraadsvergadering van deze periode is gepland, laat Willie Dille de PVV-raadsleden weten dat ze niet meer hoeven te komen. „De afgelopen weken is geen enkele commissie bezocht en geen enkele inbreng gemaakt en de raad bezoeken zou erg hypocriet zijn.”

Niet veel later worden zittende raadsleden uit de onderlinge communicatie verwijderd en vervangen door de nieuwe PVV-kandidaten.

Karen Gerbrands is blij met haar nieuwe team. Dat gelekt wordt naar de pers bewijst volgens haar dat het een goede keuze is afscheid te nemen van enkele raadsleden en kandidaten.

Gerbrands: „Ik ben helemaal klaar met al die gefrustreerde mensen die de partij waar ze eens onderdeel van waren of wilden worden nu proberen schade toe te brengen. Ze moeten zich schamen.”

Voor dit artikel sprak NRC met meerdere direct betrokkenen. Zij wilden meestal niet dat hun naam werd gebruikt, uit angst voor represailles van de PVV of hun werkgever. Ook kreeg NRC inzage in een interne appgroep, e-mails en geluidsfragmenten. Karen Gerbrands reageerde uitgebreid op vragen via de e-mail.