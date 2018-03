VK: Rusland heeft voorraden gifgas aangelegd voor aanvallen

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft bewijs dat Rusland in strijd met de internationale regels voorraden zenuwgas heeft aangelegd om moordaanslagen mee te plegen. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zondag gezegd tegen de BBC.

Johnson reageerde daarmee op de eerdere suggestie van de Russische EU-ambassadeur Vladimir Chizhov dat het gifgas waarmee de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter Joelia begin maart in de stad Salisbury zijn vergiftigd ook uit een Brits lab afkomstig kan zijn. Chizhov had de BBC erop gewezen dat Porton Down, een Brits onderzoekslab waar ook chemische wapens worden onderzocht, slechts 12 kilometer van Salisbury ligt.

Johnson wees die suggestie ferm van de hand:

“Dat is niet echt de reactie van een land dat zichzelf onschuldig acht. Het antwoord van de Russen is een mengeling van arrogant sarcasme, ontkenning en het zaaien van verwarring.”

‘Spoor leidt onmiskenbaar naar het Kremlin’

De minister herhaalde dat het spoor voor de aanval op Skripal in Salisbury “onmiskenbaar naar het Kremlin leidt”. Johnson zei dat het VK informatie heeft waaruit blijkt dat de Russische staat de afgelopen tien jaar “betrokken is geweest bij de levering van zenuwgassen zoals novitsjok, met moordaanslagen als het zeer waarschijnlijke doel”.

“Ze hebben novitsjok geproduceerd en voorraden aangelegd, in tegenstelling tot wat ze hebben verteld.”

Johnson zal de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen voorafgaand aan de vergadering met de NAVO op de hoogte brengen van de situatie. Ook zei hij dat de organisatie tegen het gebruik van chemische wapens OPCW maandag zal arriveren om monsters te nemen van het zenuwgas dat is gebruikt om de Skripals te vergiftigen. Volgens de Britten is het bij de aanslag gebruikte zenuwgas novitsjok, een gifgas dat in de jaren zeventig en tachtig in de voormalige Sovjet-Unie is ontwikkeld. De uitslag van tests die dit kunnen bevestigen, zijn er op zijn vroegst over twee weken.

De aanval op Skripal heeft geleid tot flinke diplomatieke onmin tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Rusland zette zaterdag 23 Britse diplomaten uit, als reactie op de uitwijzing van 23 Russische diplomaten eerder deze week.