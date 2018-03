Valkenswaard vergaapt zich aan Jeffrey Herlings

Wat Max Verstappen is voor de Formule 1, dat is Jeffrey Herlings voor de motocross. „Het merk Herlings is echt booming”, zegt Rinze Bremmer, secretaris bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). Iedereen wil iets van de 23-jarige motocrosser, ook deze zondag in Valkenswaard. De ruim tienduizend toeschouwers laten zich niet tegenhouden door de venijnige wind en sneeuwbuien, die de gevoelstemperatuur dik onder het nulpunt houden in Noord-Brabant. Ze zijn hier voor één ding. Ze willen Jeffrey Herlings zien crossen. En vooral: zien winnen.

Op zijn KTM 450 SX-F stuift ‘The Bullet’ – Herlings’ bijnaam – door het donkere zand in Valkenswaard. Luid toegejuicht door het vooral uit mannen bestaande publiek. Op naar zijn tweede grand-prixoverwinning van het jaar. Bij de eerste race van het seizoen in Argentinië maakte Herlings zijn favorietenrol in de MXGP-klasse direct waar.

Op het Eurocircuit in Valkenswaard moet hij aan een Verstappen-achtige inhaalrace beginnen om die overwinning een passend vervolg te geven. Door een val in de kwalificaties op zaterdag – zijn voorwiel raakte los – start de motocrosser uit Geldrop in de twee manches op zondag vanaf de negentiende plaats. Niet heel erg, dacht hij zelf direct na de kwalificatie. Tijd genoeg om zijn rivalen in te halen.

Pitbull

Een pitbull op een motor, zo omschrijft John van den Berk Jeffrey Herlings. Van den Berk werd wereldkampioen in de 125cc-klasse in 1987, en een jaar later haalde hij die titel ook in de 250cc. Hij zag Herlings als zesjarig jochie voor het eerst op een crossmotor stappen. „Eigenlijk is hij vanaf dat moment gefocust geweest op de wereldtitel.” Werd de baan gesloten, dan kwam Jeffrey nog even vragen of er niet nog tijd was voor een laatste rondje. Stopte de rest van de trainingsgroep, dan plakte Herlings er nog tien minuten aan vast. Alles om beter te worden. „Zo is hij altijd geweest”, zegt van den Berk.

Een pitbull. In Valkenswaard bewijst Herlings, vicewereldkampioen in de MXGP, vanuit een negentiende startpositie de waarde van die bijnaam. Hij rukt in de eerste heat vanaf de start binnen drie ronden op naar de derde positie. Scherp in de inmiddels uitgeholde bochten, zich bewust van iedere ophoging. Op zoek naar het wiel van zijn voorganger, om hem vervolgens zo snel mogelijk voorbij te gaan. Van plek negentien naar één, en dus winst in de eerste manche.

Werklust

Fysiek is hij verder dan zijn concurrenten, zegt Van den Berk, die zelf fulltime motocrosstrainer is. „Hij traint simpelweg meer en harder.” Waar de rest van het veld de rondetijd aan het eind van de race in de meeste gevallen ziet oplopen, daar kan Herlings versnellen. Van den Berk noemt Herlings „een natuurtalent”. Maar dat zijn meer rijders in het veld. „Wat Jeffrey onderscheidt, is zijn wilskracht. Hij koppelt aan zijn talent een enorme werklust, in wedstrijden en trainingen. Die combinatie zie je niet vaak.”

De prestaties van Herlings hebben ook invloed op het aantal motocrossers in Nederland. „Het aantal licenties dat we uitdelen, groeit de laatste jaren weer”, zegt KNMV-secretaris Bremmer.

Sportman van het jaar?

Toch loopt de aandacht voor Herlings en het motocrossen achter in Nederland. Voor Van den Berk is dat onbegrijpelijk. „Ik vind het echt een lachertje dat hij nog nooit voor de Sportman van het Jaar-verkiezingen in aanmerking is gekomen. Wat deze jongen presteert. Hij is de top van de top in een zeer internationale sport.”

De rest van het deelnemersveld ziet tijdens de race in Valkenswaard vooral de oranje KTM-rug met 84, het racenummer van Herlings. Alleen de Italiaan Antonio ‘Tony’ Cairoli, negenvoudig wereldkampioen, blijft in beide manches in het zandspoor van Herlings, of rijdt zelfs voor hem uit. „Zij staan samen echt boven de rest. Die twee stuwen elkaar naar een hoger niveau, dat is goed voor de sport”, zegt Van den Berk.

Foto Merlin Daleman

Het merk Jeffrey Herlings is groeiende. „Hij verdient er zijn centen zeker mee”, zegt Van den Berk. Maar van Bremmer mag de aandacht meer worden. Motocross is een onderbelichte sport, vindt hij. „Vroeger werd het standaard uitgezonden door NOS Studio Sport, belangrijk voor het aantrekken van sponsoren. Dan wordt het mogelijk om de sport breder te trekken, om te groeien. Jeffrey heeft daar een belangrijke rol in.”

In de tweede manche ligt de Italiaan Cairoli, die vanaf positie een mocht starten, lange tijd ver voor op Herlings. Uit het niets haalt de Noord-Brabander drie seconden van zijn rondetijd af en komt dichterbij. Cairoli de prooi, Herlings de pitbull. Een gevecht tot de laatste ronde, de opmars compleet. Ook deze manche is voor The Bullet, die het koukleumende publiek in extase brengt.

Voor Herlings, betekent de overwinning in Valkenswaard de 68ste grand-prixwinst in zijn carrière, verdeeld over het tweede internationale motocrossniveau MX2 – waarin hij in 2012, 2013 en 2016 wereldkampioen werd – en de MXGP. „Zijn eerste overwinning was ook een thuiswedstrijd. Die herinner ik mij nog goed”, zegt Maarten Roos, organisator van de GP Valkenswaard. „Voor mij was die eerste winst van Jeffrey de speciaalste editie tot nu toe. Toen zag je al dat hij een grote ging worden. Dat bewijst hij vandaag weer.”