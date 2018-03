The Mauskoviç Dance Band is de ultieme festivalmachine

Dance The Mauskoviç Dance Band Gehoord: 16/03, Tolhuistuin (Paradiso-Noord) ●●●●●

Tot nog toe eindigde The Mauskoviç Dance Band zijn set altijd jammend. Er bleef steeds tijd over als de band van multi-instrumentalist Nicola Mauskoviç (ex-drummer van Jacco Gardner) het einde van zijn setlijst had bereikt. Percussionist Juan Hundred (Gallowstreet) had al een tour langs de Europese festivals geregeld, nog voor de eerste EP uit was. Inmiddels is het conjunto schoolvrienden dat ook nog bestaat uit Donald Madjid (zang, toetsen, effecten), Mano Hollestelle (bas) en Marnix Wilmink (synthesizer, gitaar, effecten) drie EP’s verder. Hun laatste, Down in the Basement, verscheen de dag van hun optreden in een uitverkochte Tolhuistuin.

Er wordt meteen in paartjes heup-draaiend gedanst op de lome cumbia-beat van ‘Weather’ alsof het een Colombiaans straatfeest is. Het tempo gaat omhoog met ‘Repeating Night’. Wilmink, met bontmuts, mixt de funk in de latinritmes met een zwaar van de zon vibrerend orgellijntje. Vanaf het eerste moment valt de ongedwongen, losse manier van samenspel op. Daarnaast is er de zuivere hoge zang, maar vooral die gelaagde en superdansbare ritmes, doorspekt met woodblockgetik en ritselende shakers.

TMDC laat zich inspireren door Fela Kuti-interpretaties van Colombianen en psychedelische rockbands uit de seventies. Het is die mix van ritmes en stijlen, van polyritmisch geklepper op congo’s, bonga’s en drums met vette vintage synths die aanstekelijk werkt. Je kan niet stil blijven staan, maar het is wel snel wat veel. Na ‘Down in the Basement’ trekt de band op naar de zesde versnelling en komt daar eigenlijk niet meer uit. Het publiek host, trippend gitaarspel van frontman Nic leidt tot gejoel bij ‘The Opposite’ en als dan het naïeve highlife-melodietje van ‘Continue The Fun’ begint, lijkt het alsof Ata Kak even terug is in Amsterdam-Noord. De euforie is compleet als woestijngetokkel tot Sahara-sferen en -temperaturen leidt. Er volgt nog een spontane cumbiamedley met een van de leden van opwarmband Conjunto Papa Upo voordat beroepscharmeur Donald Madjid – rood printbloesjes inmiddels uit – zich het publiek inwerpt om te crowdsurfen. The Mauskoviç Dance Band is de ultieme festivalmachine, mits ze nog iets beter leren doseren.