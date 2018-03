Sjaak B. uit Holleeder-proces overleefde zelf hoofdschot

De Drukker, dat is de bijnaam die Rotterdamse criminelen in 2015 gebruiken voor Sjaak B., de man die vrijdag is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Cor van Hout.

De aanhouding volgt na een verklaring van Astrid Holleeder in de rechtbank in Amsterdam. Zij vertelt dat ze een geluidsopname heeft van een gesprek met haar broer Willem Holleeder waarin hij Sjaak B. noemt. ‘De Drukker’ zou de bestuurder zijn geweest van de rode motor waarop ook de man zat die in januari 2003 het fatale salvo afvuurde op Heinekenontvoerder Cor van Hout.

Het is niet de eerste keer dat de naam van Sjaak B. (Amsterdam, 1970) valt in verband met de moord op Cor van Hout. Het heeft alles te maken met een vondst van een partij wapens in Vinkeveen, een week na de moord op Van Hout. In een villa die op naam staat van actrice Katja Schuurman worden schietklare pistolen gevonden, een geweer met telescoop, handgranaten en een uitrusting die past bij een huurmoordenaar: kogelwerendvest, bivakmuts, en telefoons.

Als jurist gaf Astrid Holleeder deze week de rechtbank een college holleederologie. Vrijdag kwam haar onderwereldstem naar boven

Moordmakelaar

De vondst in 2003 vloeit voort uit de arrestatie, een paar dagen eerder, van moordmakelaar Fred Ros. Als kroongetuige legt Ros later belastende verklaringen af over de serie moorden waarvan ook Willem Holleeder wordt verdacht. Volgens justitie is ook Van Hout een slachtoffer van Holleeder.

Ros is de huurder van de woning van Schuurman, die zelf van niets weet. Later wordt ook nog Jesse R. aangehouden. Hij is mede op basis van de verklaringen van Fred Ros tot levenslang veroordeeld voor een aantal van diezelfde moorden.

Volgens Astrid Holleeder is Jesse R. degene die de moord op Van Hout organiseert. Sjaak B., Jesse R. en Fred Ros zijn vaker genoemd in relatie tot de moord op Van Hout, maar hier nooit voor vervolgd.

Voor Sjaak B. heeft de wapenvondst grote gevolgen. Hij wordt door Jesse R. aangewezen als de eigenaar. Sjaak wordt in het befaamde liquidatieproces uiteindelijk veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor de handel in wapens en lidmaatschap van een criminele organisatie die liquidaties uitvoerde.

Door het hoofd geschoten

Sjaak B. heeft zelf een aanslag overleefd als het Amsterdamse hof medio 2017 dit oordeel velt. Hij is in januari van 2015 van dichtbij door het hoofd geschoten in een restaurant in Panama City. Sjaak B. overleeft het wonder boven wonder maar de vraag is altijd geweest wat Sjaak B. in Panama deed. Het antwoord op die vraag zit in weer een van de deeldossiers over de corrupte douanier Gerrit G., die vorig jaar is veroordeeld.

Daaruit kan worden afgeleid dat Sjaak B. in 2015 betrokken is bij cocaïnesmokkel vanuit Panama naar Nederland. Hij heeft daarbij contact met twee Rotterdamse criminelen: Henk E. en zijn zoon Marco. Zij werken weer samen met Panamezen en een aantal Amsterdammers onder leiding van iemand die Gucci wordt genoemd.

Zijn ware identiteit is niet bekend maar uit het dossier is wel af te leiden dat er grote spanningen zijn tussen de betrokkenen uit Amsterdam, Rotterdam en Panama. In de onderwereld gaat het verhaal dat de schietpartij in Panama samenhangt met die ruzie. Het is ongewis of dat klopt maar inmiddels heeft De Drukker weer een nieuw probleem, met een oude zaak.

