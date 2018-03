Peilingen: 73 procent van de stemmen voor Poetin

De Russische president Poetin heeft bij de zesjaarlijkse presidentsverkiezingen ruim 73,9 procent van de stemmen gekregen. Dat blijkt uit peilingen van het staatspeilingsbureau VTsIOM. Andere exitpolls stellen dat 76 procent van de kiezers op hem gestemd heeft. Alles wijst er dus op dat Vladimir Poetin zich kan opmaken voor een vierde termijn.

Zakenman Pavel Groedinin, presidentskandidaat namens de Communistische Partij van de Russische Federatie (CPRF), kreeg ruim 11 procent van de stemmen. Ultra-nationalist Vladimir Zjirinovski kan voorlopig rekenen op 6,7 procent, journaliste Ksenia Sobtsjak op 2,5 procent.

Het land dat zich uitstrekt over 11 tijdzones telde in totaal ruim 107 miljoen stemgerechtigde kiezers, 97.000 stembureaus en acht kandidaten. Het Verre Oosten trapte de logistieke monsteroperatie op zaterdagavond Europese tijd af.

Opkomst rond de 60 procent

Terwijl de stembureaus in het oosten zondagmiddag hun deuren alweer sloten, sloten die in Moskou en Sint Petersburg om 20.00 uur plaatselijke tijd. De gemiddelde opkomst lag aan het einde van de middag tegen de 52 procent, aldus het Centrale Kiescomité. Daarmee lijkt die lager uit te komen dan bij de vorige presidentsverkiezingen in 2012, toen de opkomst 65,3 procent bedroeg.

In de regio’s in het Verre Oosten werd een opkomst behaald van rond de 60-65 procent. In Sint-Petersburg lag de opkomst rond het middaguur echter nog onder de 40 procent. De hoogste score tot nog toe, ruim 83 procent, komt net als in eerdere jaren voor rekening van de door dictator Ramzan Kadyrov geregeerde republiek Tsjetsjenië. Russische burgers in Oekraïne konden niet stemmen omdat de Oekraïense overheid dat onmogelijk had gemaakt.

Illegale stemmen

De stembusgang verliep, zoals verwacht, verre van vlekkeloos. Door het hele land kwamen honderden meldingen binnen van fraude. Bussen met werknemers die naar stembureaus werden gereden, het volproppen van stembussen met illegale stemmen, intimidatie en andere onrechtmatigheden werden gemeld. Zondagmiddag bleek dat de communistische partij in Novosibirsk in de Oeral de resultaten van de hele regio online had gezet, wat verboden is. Het Centrale Kiescomité zegt incidenten te onderzoeken.

In de aanloop naar de verkiezingen werd de belangrijkste oppositieleider, Aleksej Navalny, buitenspel gezet en domineerde Poetin de media. Navalny had zijn achterban opgeroepen tot een boycot van de verkiezingen, maar gezien de huidige opkomst lijkt die oproep mislukt. Door het hele land hadden zij waarnemers gestationeerd die de stembureaus controleerden.

Opheffen boycot

Navalny en zijn supporters streden dan ook een ongelijke strijd: door het hele land waren markten, concerten en andere ‘beloningen’ opgetuigd om kiezers tot de stembusgang te verleiden en zo een hoge opkomst te verzekeren. Oppositiepartij Jabloko staakte de boycot in de loop van de dag en riep de achterban op alsnog te gaan stemmen.

De Russische president stemde zondagochtend als gebruikelijk in Moskou. Hij zei tevreden te zijn met iedere uitslag die hem de gelegenheid gaf zijn presidentschap met een vierde termijn voort te zetten.