Israëliër doodgestoken in Jeruzalem

Een Israëliër is zondagmiddag in de Oude Stad van Jeruzalem neergestoken. Hij overleed enkele uren daarna in het ziekenhuis. Dat heeft een woordvoerder van dat ziekenhuis zondagavond bekendgemaakt aan persbureau Reuters. De aanvaller werd direct na de steekpartij door een beveiliger doodgeschoten.

De steekpartij vond plaats bij de entree tot de Tempelberg. Het slachtoffer, een private beveiliger van in de dertig, zou verwondingen hebben opgelopen in zijn bovenlichaam. De dader zou een 28-jarige man zijn uit de stad Nablus op de Westelijke Jordaanoever.

De steekpartij was al de tweede aanval op Israëliërs in drie dagen. Twee dagen geleden kwamen twee Israëlische militairen om het leven op de Westelijke Jordaanoever, toen iemand met een auto op hen inreed.

De Palestijnse verzetsbeweging Hamas verklaarde dat die eerdere aanslag bedoeld was om mensen eraan te herinneren dat de Amerikaanse president Donald Trump precies honderd dagen geleden Jeruzalem erkende als hoofdstad van Israël.