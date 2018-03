In het Russische Kazan weten ze precies hoe stembusfraude werkt

Vandaag zit ze er gewoon weer, zegt activist Azat Gabdoelvalejev. Zes jaar geleden gingen beelden van Irina Komarova uit de Tataarse hoofdstad Kazan heel Rusland over. Bij presidentsverkiezingen van 2012 hingen in alle stembureaus camera’s – voor het eerst.

Azat Gabdoelvalejev. Foto Steven Derix

Op de beelden van stembureau 127 was goed te zien hoe commisievoorzitter Komarova en anderen stapels stembiljetten in de plexiglazen stembussen wurmden . Stembiljetten die niet waren ingevuld door de kiezers en allemaal dezelfde kandidaat toonden: Vladimir Vladimirovitsj Poetin.

Ondanks die fraude is Komarova zes jaar later nog steeds in functie, grijnst Gabdoelvalejev. „U kunt haar gaan opzoeken. Maar ik denk niet dat ze u te woord zal willen staan.”

Deze zondag kiest Rusland opnieuw zijn president. Lang voordat in Moskou de verkiezingsdag was aangebroken, openden op schiereiland Kamtsjatka – negen uur oostwaarts aan de Beringzee – de stembureaus.

Bekijk hieronder een video van de fraude van Komarova:



Zondagavond zal uit de exit-polls moeten blijken of de uitslag die iedereen voorspelt – een verpletterende overwinning voor zittend president Poetin – werkelijkheid wordt.

Die overwinning zal zeker te danken zijn aan de steun die Poetin onder grote lagen van de bevolking geniet. Maar dat wil niet zeggen dat de verkiezingen eerlijk verlopen. De belangrijkste oppositiekandidaat, Aleksej Navalny, mocht niet meedoen. Communistenleider Pavel Groedinin werd op de Russische staatstelevisie zwart gemaakt. Diezelfde televisie bombardeerde de kijker de afgelopen weken met juichend nieuws over de Russische president.

De Russische president zal dit jaar opnieuw zijn toevlucht moeten nemen tot stembusfraude.

Stembusfraude

Alleen propaganda is niet genoeg. Om te worden gekozen met een door het Kremlin gewenste meerderheid van 70 procent van de stemmen, zal de Russische president dit jaar opnieuw zijn toevlucht moeten nemen tot stembusfraude.

Kazan, een schilderachtige toeristenstad aan de Wolga, zal daarin waarschijnlijk opnieuw een hoofdrol spelen. De deelrepubliek Tatarstan, waar van oudsher een Tataarse moslimminderheid woont, is volgens onafhankelijke waarnemers een ‘electoraal sultanaat’, een gebied waar president Poetin en regeringspartij Verenigd Rusland steevast kunnen rekenen op een onnatuurlijk hoge winst. Dat bleek bij de parlementsverkiezingen in 2016, toen Verenigd Rusland nergens zo veel stemmen binnenhaalde als in Tatarstan: 1,9 miljoen. In de hoofdstad Moskou haalde de regeringpartij maar de helft daarvan binnen. Dit jaar doet Poetin weliswaar mee als onafhankelijk kandidaat, Verenigd Rusland fungeert de facto nog altijd als regeringspartij.

De nabijgelegen deelrepubliek Basjkortostan is ook zo’n ‘sultanaat’. De Siberische regio Kemorovo ook. Dagestan, net als in het noorden van de Kaukasus. In de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny stemde tijdens de verkiezingen voor de Doema in 2016 ruim 95 procent voor Verenigd Rusland.

Azat Gabdoelvalejev laat het zien, in een Tataars restaurant in het centrum van de stad. In 2004 begon hij met het maken van grafieken van de officiële uitslag. Hij haalt een A4’tje uit een plastic map met daarop de uitslag van Verenigd Rusland bij de Doema-verkiezingen in 2016, in de Zuid-Russische stad Rostov-aan-de-Don.

Grafiek 1. De verspreiding van stembureaus in de stad Rostov-aan-de-Don (zuidwest Rusland) met het procentuele aantal stemmen voor regeringspartij Verenigd Rusland tijdens de parlementsverkiezingen van september 2018. Azat Gabdoelvalejev

In de grafiek is een grote wolk met stippen te zien – elke stip is de uitslag van een stembureau. Grafiek 1 toont een normale uitslag, met een redelijke spreiding, legt Gabdoelvalejev uit. Hij pakt

Grafiek 2. De verspreiding van stembureaus in de stad Naberezjnye Tsjolni (deelrepubliek Tatarstan) met het procentuele aantal stemmen voor regeringspartij Verenigd Rusland tijdens de parlementsverkiezingen van september 2016. Azat Gabdoelvalejev

een ander velletje met de uitslag in de regio Tatarstan (grafiek 2). Die ziet er opvallend anders uit: een rechte lijn. Daaruit blijkt dat Verenigd Rusland in bijna alle kiesdistricten 78 procent van de stemmen had gewonnen – statistisch gezien vrijwel onmogelijk.

Grafiek 3. De verspreiding van stembureaus in de Tataarse hoofdstad Kazan met het procentuele aantal stemmen voor regeringspartij Verenigd Rusland tijdens de presidentsverkiezingen van maart 2012. Omcirkeld de bureaus waar onafhankelijke waarnemers actief waren en de opkomst een stuk lager uitviel. Azat Gabdoelvalejev

En kijk, zegt Gabdoelvalejev, hier is de uitslag van de parlementsverkiezingen van 2011 met de uitslag van de hoofdstad Kazan: (grafiek 3).

Ook daarop is te zien hoe bijna overal in de stad Verenigd Rusland tussen de 60 en de 70 procent haalde. Maar een stuk lager in de grafiek is een opvallende groep stippen te zien, waar Gabdoelvalejev een cirkeltje omheen heeft gezet. Dat zijn de stembureaus van de wijk waar een grote groep onafhankelijke waarnemers een oogje in het zeil hield. Gabdoelvalejev wijst: „hier is verkiezingsfraude voorkomen.”

Per bus naar het stembureau

Terwijl de verkiezingsdag zondag in heel Rusland op gang kwam, kwamen de eerste meldingen van fraude binnen, zo ook in Kazan. Op stembureau 245 werd een waarnemer gehinderd bij het maken van video-opnamen. Werknemers van cosmeticabedrijf Nefis werden per bus naar het stembureau vervoerd – wat verboden is.

Volgens Russische media wil Poetin niet alleen ruim winnen, het Kremlin wil ook een ruim mandaat, dus een hoge opkomst. Ambtenaren en fabrieksarbeiders hebben te horen gekregen dat ze moeten gaan stemmen. In Kazan was het -13 deze zondag, maar wie de kou trotseerde kreeg op het stembureau een polsbandje, goed voor gratis toegang voor een concert met nationale sterren als Elvin Gray en Salavat.

Maar ook met de opkomst wordt gefraudeerd. Michaïl Tichonov, coördinator van de onafhankelijke waarnemersorganisatie Golos, laat op zijn laptop een onderzoek zien naar de Doema-verkiezingen van 2016. Vrijwilligers bekeken de urenlange bewakingsbeelden van de stembureaus van Kazan en telden het aantal burgers dat zijn stem uitbracht. Overal in de stad lag dat aantal flink onder de gegevens van de kiescommissie – soms wel een kwart lager.

De opkomst, legt Michaïl Tichonov uit, werd kunstmatig opgepompt. Op de stembureaus werden stembiljetten ingevuld voor de burgers die niet kwamen opdagen: compleet met hun paspoortnummer en vervalste handtekening. Deze vorm van fraude laat veel sporen na, vertelt Michaïl Tichonov – in Moskou zullen de leden van de kiescommissies zich er niet snel aan wagen. „Maar hier weten ze dat er toch niets met hen zal gebeuren.” Hij doelt op het feit dat in de regio’s ver van het centrum minder toezicht is dan in steden als Moskou en Sint-Petersburg, waar meer kritische stemmen en waarnemers zijn en frauderen lastiger is.

Elvira Dmitriëva gaat vandaag niet stemmen. Oppositieleider Navalny heeft opgeroepen tot een boycot van de presidentsverkiezingen. Als coördinator van Navalny’s lokale staf was het haar opdracht om mensen te ontmoedigen om naar de stembus te gaan.

Natuurlijk, zegt Dmitriëva achter een mok thee. Als de verkiezingen eerlijk waren dan zou Poetin waarschijnlijk winnen. Maar de helft van de stemmen is voor Poetin niet genoeg. „Ze willen geen enkele concurrentie. Ze willen laten zien: Poetin ís Rusland.”