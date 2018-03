Honderden op de vlucht voor natuurbranden in Australië

Honderden bewoners van de Australische staat Victoria zijn gevlucht voor natuurbranden die dit weekend de regio teisteren. Zo’n 22.000 huizen zijn zonder stroom komen te zitten, schrijft The Sydney Morning Herald. Ook is een tiental huizen vernietigd en is vee door de branden om het leven gekomen. Zover bekend hebben de branden geen menselijke levens geëist.

De regio kampt al een maand met droogte. Ongeveer achthonderd mensen hebben zich gemeld bij regionale opvangcentra. Bijna driehonderd brandweermannen strijden tegen de branden in de zuidelijke regio, die inmiddels al meer dan 40.000 hectare hebben vernietigd. Er zijn tientallen vliegtuigen en helikopters ingezet, melden Australische autoriteiten.

Vermoedelijk ontstond de brand door een blikseminslag zaterdag in droog grasland. Aanhoudende droge en warme wind heeft het vuur verder aangewakkerd. Er worden temperaturen van boven de 40 graden Celsius gemeten. Volgens een lokaal meteorologisch instituut is de verwachting dat de wind later op zondag af zal nemen.

Regelmatig branden door weersomstandigheden

Natuurbranden zijn een veelvoorkomend verschijnsel tijdens de warme en droge Australische zomers. Afgelopen januari moesten honderden vakantiegangers worden geëvacueerd van een strand ten zuiden van Sydney toen ze vast waren komen te zitten door branden. In 2009 kwamen in Victoria meer dan 170 mensen om het leven bij natuurbranden en raakten nog eens vierhonderd gewond.

Aan de andere kant van Australië kampt de regio rondom de stad Darwin met een orkaan. Daar zijn 25.000 mensen zonder stroom komen te zitten.